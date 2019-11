I et innlegg som har gått sin rundgang i landets aviser fra Nina C. Johansen og Tanja Kalchenko, hevdes det at landbruks- og matminister Olaug Bollestad er en folkehelsefiende. For noe tull.

Min mening er etterlyst, så her kommer den: Nordmenn har ingen grunn til å skamme oss over å spise kjøtt, heller ikke sauekjøtt. Jeg håper det legges til rette for at 600 tonn nydelig sauekjøtt brukes til å lage gode middager, heller enn å bli kastet eller brukt som dyrefor.

Sauekjøtt er fantastisk godt kjøtt, som ikke har noe på søppelfyllingen å gjøre. Flinke bønder over hele landet har gjort en god jobb med å produsere mat og ivareta kulturlandskapet.

Det er nok flere som med glede vil ta imot kjøttet. Matsentralen vil gjerne distribuere sauekjøtt til personer og familier som sliter med å få økonomien til å strekke til.

Jeg er sikker på at også sykehjem, barnehager, skoler og frivillige som serverer mat, kan få mange deilige middager ut av dette sauekjøttet. Jeg håper det legges til rette for dette.

Kjøtt er en naturlig del av vårt kosthold. Ett sauemåltid eller to mer i året er derfor ikke noe man trenger å bekymre seg for. Det viktigste er å spise variert, og ha et balansert kosthold.

Det er derfor bare å nyte fårikålen, pinnekjøttet og lammelåret med god samvittighet.