Sau og lam blir også drept av rovdyr

Ørjan Holm og Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund skrev i Nationen 07.07.2021 om dyrelidelsene ingen tør snakke om. Mesteparten av sau og lam på utmarksbeite blir drept av sykdom, flått, å sitte fast, blir tatt av løshunder og rev, mener de.

Beitenæringa i Norge er en nasjonal interesse. Det har Stortinget befestet gjennom sine rovdyrforlik. Stortinget har vedtatt et kompromiss som både skal sikre levedyktige rovdyrbestander og beitebruk i utmark. Det todelte målet bygger på tre sentrale forutsetninger.

Den første forutsetningen er bestandsmål for hver enkelt rovdyrart. Bestandsmålene er satt for å forhindre at rovdyrbelastningen for beitenæringen blir urimelig stor. Videre har Norge ikke forpliktet seg til å ha levedyktige rovdyrbestander innenfor egne landegrenser, men dette skal søkes oppnådd gjennom samarbeid med våre naboland.

Det siste er nå stadfestet av Høyesterett i ulvedommen av 26.03.2021. Bjørnene i Indre Troms er en del av den felles skandinaviske bjørnebestanden som nå er anslått å være over 2800 bjørner. Det har aldri skjedd tidligere i nyere tid at fire ulike bjørner tar sau samtidig i et begrenset område i Troms.

Den andre forutsetningen er arealdifferensiert forvaltning. Rovviltnemndene har opprettet rovdyrsoner for bjørn, jerv og gaupe. I sum dekker rovviltsonene 55 % av Norges fastland. Det er innenfor disse rovviltsonene bestandsmålet om antall årlige ynglinger skal nås. I Troms har rovviltnemnda opprettet ei bjørnesone i Målselv og Bardu hvor målet er to årlige ynglinger av bjørn.

I bjørnesona skal beitebruken tilpasse seg tilstedeværelsen av rovdyr, men i praksis har beitebrukerne her blitt tvunget til å gi opp. I beiteprioriterte soner skal ikke rovdyr utgjøre et skadepotensial. Formålet her er nettopp å skape forutsigbarhet for beitebrukerne og redusere konflikten.

Det er i strid med Stortingets rovviltforlik når Statsforvalteren og Miljødirektoratet stanser skadefelling på bjørn som dreper og skader sau i områder som er prioritert for beitebruk. En slik praksis fjerner den viktigste tryggheten beitebrukerne har for å ha beitedyr på utmarksbeite.

Den tredje forutsetningen i Stortingets rovdyrforlik er full erstatning til dyreeier når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. I erstatningsoppgjøret har rovdyrmyndighetene innført en praksis der det i hovedsak kun er sauebønder som kan vise til sauekadaver som er dokumentert drept av fredet rovdyr av Statens naturoppsyn som får erstatning.

Dette kravet er svært vanskelig å innfri da døde dyr svært raskt blir spist opp av fluelarver og åtseletere i sommervarmen. Det var kun 7,2 prosent av landets 13 747 sauebønder som søkte om rovdyrerstatning i 2020. I tillegg avkortes ofte søknadene etter at normaltapet er trukket fra. Erstatningsoppgjøret er derfor betydelig lavere enn det reelle tapet av sau til rovdyr.

Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at det i 2019 ble sluppet 1 935 503 sau på utmarksbeite i Norge. Det totale tapet på utmarksbeite var 102 000 sau og utgjorde 5,27 prosent. Av disse ble kun 17 567 sau erstattet som drept av rovdyr. Det blir feil når Norges Miljøvernforbund påstår at de resterende 84 433 sauene døde av andre årsaker som rev, flått og sykdommer.

Gjennom målrettet avl og godt dyrehold har den norske kvite sauen bedre dyrehelse i dag enn for 30 år siden. Dette ser vi blant annet fra gamle Hordaland fylke som er det fylket som har færrest rovdyr i Norge. Her lå tapene jevnt rundt 4,25 % på 1970-tallet. I 2020 er tapene redusert til 3,15 % og tapene var nede på 2,69 % i 2015. Med bakgrunn i dette mener vi de reelle rovdyrtapene i dag utgjør nærmere halvparten av de totale tapene som oppstår på utmarksbeite.