Sats på etter- og videreutdanning

Til sammen står det nærmere to og en halv milliard kroner på konto hos høyere utdanningsinstitusjoner.

Kunnskapsdepartementet har skremt institusjonene med at det ikke lenger er akseptabelt å ha store penger på bok. Institusjonene må legge fram en plan for hvordan «sparepengene» skal brukes. Det er greit å sette av midler til investeringer, men det overskytende skal i hovedsak tilbakebetales. Bare fem prosent får de lov å beholde til andre formål.

Statskassa kan selvsagt finne mange hull å putte pengene i, men dette er penger som er bevilget til utdanning. Derfor bør de fortsatt gå til utdanning.

Den stortingsvedtatte Kompetansereformen har satt som ett av sine mål at ingen skal gå ut på dato. Det skaper et finansieringsbehov av enorme dimensjoner. Overskytende penger fra universiteter og høgskoler kan være en liten, men viktig skjerv.

Humankapital er det Norge skal leve av i framtida. Det krever oppgradering av kompetanse og mer utdanning. Å investere i de regionale og lokale utdanningssentrene og sørge for at kompetansebehov landet rundt avdekkes, og at utdanningstilbud blir utviklet og levert, vil være en meget god investering for AS Norge.

Utdanningssentrene er høgskoler og universiteters forlengede arm. De tilbyr desentrale og fleksible studier utenfor campus til folk der de bor og jobber. I dag er dette ofte tungvint, for eksempel er det mangel på fleksible studietilbud, mangel på studieplasser og mest av alt mangel på finansiering.

Hva om noe av pengene som i dag står på bok i UH-sektoren kan brukes for å styrke og videreutvikle det arbeidet som utdanningssentrene gjør?

Behovet for sykepleiere er dokumentert, mange ønsker å utdanne seg, og utdanningssentrene har erfaring i den tilretteleggingen som skal til. Når studentene har sluttført utdanningen, vil de få jobb, og sykehus og kommuner vil få dekket behov for kvalifiserte ansatte.

For å oppnå målet i Kompetansereformen om livslang læring for alle, og samtidig sørge for at de millionene som bevilges til utvikling av nye, fleksible studier, kommer hele landet til gode, kan en nasjonal, åpen og nøytral digital portal for distribusjon av fleksible utdanninger være veien å gå.

Kompetanse Norge burde være en naturlig forvalter av en slik portal. En åpen portal vil gjøre det lettere for utdanningssentre over hele landet å få tilgang til de utdanningene som regionen har behov for. Studiepoeng-problematikken bør Kunnskapsdepartementet kunne løse.

Skal myndighetene nå målene de selv skisserer i Distriktsmeldingen og Kompetansereformen, vil satsing på nettverket av utdanningssentre være noe som monner, ikke minst for distriktene. For å få til dette, må sentrene få en grunnfinansiering.

Grunnfinansiering er et være eller ikke-være for de av utdanningssentrene som i dag strever med å holde seg flytende.