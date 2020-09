I håndteringen av koronaviruset har vi satt liv og helse først, og vi har slått ring om de mest utsatte og sårbare. Responsen vår, med strenge smitteverntiltak for hele befolkningen, for å beskytte de mest utsatte, var et verdivalg.

For å få oversikt over konsekvensene nedstengningen av landet fikk for tjenestene til sårbare barn under koronakrisen, satte vi i april ned ei koordineringsgruppe. Allerede i første rapport var gruppa særlig bekymret for fem grupper barn og unge, der barn med nedsatt funksjonsevne var en av dem.

Regjeringen oppfordret på det sterkeste kommunene til å prioritere tjenestene for barn og unge. I en hverdag som er helt snudd på hodet, er det svært viktig at det finnes tjenester som de kjenner og som det går an å henvende seg til.

Som jeg sa i april så kan kostnadene bli veldig store om det forebyggende og avhjelpende tilbudet til sårbare barn og unge ikke prioriteres, både for den enkelte og for samfunnet. Derfor kom jeg med den tydelige oppfordringen.

I tiltakspakken for sårbare barn og unge på 400 millioner kroner som regjeringen la frem i revidert nasjonalbudsjett mai, ble 150 millioner kroner satt av til helsestasjoner, skolehelsetjeneste og avlastningstiltak for barn med store behov.

Regjeringen har nå varslet at vi foreslår 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 som skal gå til kommunene for å bidra til sårt tiltrengt avlastning for pårørende og et godt tilbud for rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede.

Det som kommer frem i VGs saker er veldig alvorlig. Helsedirektoratet har lagt til grunn at kommunene ikke har anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming. Dette ble presisert i en pressemelding 20. april. Det ble understreket at det er viktig å ivareta smittevernet, men den beste måten å gjøre det på er gjennom dialog og samarbeid. Pårørende er en viktig og nødvendig samarbeidspartner og ressurs både når smittevernstiltak og tjenestetilbud skal planlegges.

Regjeringen har nedsatt en egen undersøkelseskommisjon som skal evaluere myndighetens håndtering av pandemien. Jeg er enig med helse- og omsorgsministeren om at vi ikke bør nedsette parallelle granskinger på nasjonalt nivå. Det er imidlertid naturlig at den enkelte kommune evaluerer sin egen håndtering av pandemien når den er over.

Debattlederen angriper meg for å neglisjere barn med særlige behov. Da har hun fulgt dårlig med. Ikke bare er det viktig å legge til rette for hjelp og oppfølging under koronakrisen, men regjeringen tok i fjor initiativ til Likeverdsreformen. Den skal gjøre hverdagen enklere for familier som skal ha eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Dette gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får behov på grunn av sykdom eller ulykker. Vi ønsker at disse familiene skal få oppleve et samfunn som stiller opp for dem. Pandemi eller ei.