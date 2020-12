Sannheten om kjedenes egne merkevarer

Det gjør de ikke. Selvsagt ikke.

Kjøpmenn selger nemlig produkter så dyrt som mulig. Og ikke så billig som mulig. Ellers er de ikke rare kjøpmenn og burde strengt talt finne på noe annet å holde på med.

Så når dagligvarekjedene lager dårlige eller ganske dårlige kopier av produkter som allerede er på markedet, må de legge prisene lavere. Det sier seg selv. Ellers foretrekker jo kundene produktene de kjenner fra før.

Dette har ingen verdens ting med kostnader å gjøre - det har med vår betalingsvilje å gjøre. Og ikke noe annet. Vi kjøper jo ikke en dårlig kopi av Stabburets leverpostei hvis den ikke er vesentlig billigere.

For å ikke tape penger på disse produktene lages de gjerne på en litt annen måte. Eller gjerne helt annen måte hvis dette er mulig. Med billigere råvarer og emballasje. Og er ikke dette mulig å få til skrur de prisen på den etablerte merkevaren opp for å gjøre sin egen «billigere». Det er gjort med et tastetrykk.

Etterhvert som tiden går og salget av EMV øker, vil kjedene øke prisen til den er på nivå med merkevaren. De gir seg aldri på pris som vi vet. Aller helst skyves merkevaren helt ut av hyllene. Og når det er gjort er det fritt frem til å selge EMV så dyrt som mulig.

Og vips får vi forbrukere et dårligere produkt enn vi hadde før - til nøyaktig samme eller høyere pris. Ingen vinner, altså. Alle taper. Unntatt dagligvarekjedene så klart.

Kjedene kaprer altså den merverdien det ligger i å selge en merkevare og beholder denne selv.

Og så lenge de selv bestemmer hva som skal stå hvor i hyllene sine, er det ingenting å gjøre med det. Annet enn å ha en merkevare som er så sterk at de ikke tør. Men selv da må leverandørene betale store summer til kjedene for å beholde plassen. På nåde. Det kalles joint marketing eller noe annet fancy fremmedord.

Alternativet er selvsagt at myndighetene våre setter ned foten og sier at dette ikke er greit. For det er det virkelig ikke.

Dette er sannheten om EMV.

Og tviler du fortsatt vil jeg anbefale en tur innom kjøttdisken i hvilken som helst dagligvarebutikk. Så skjønner du tegninga. Hvis du ikke har gjort det alt.