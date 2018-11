Sandtrøen svartmalar ikkje

Etter å ha lese innlegget i Nationen 21. november trur eg ikkje André N. Skjelstad forstår landbrukspolitikk. Det står dårleg til med norsk landbruk. Inntektene har ikkje vakse samanlikna med andre grupper, tvert imot. Inntektene ligg på omlag 40 prosent av gjennomsnittsinntekta i samfunnet. Talet på nedleggingar held fram med nokså stabil fart. Tenk om oppdrettsanlegga med laks minka like fort. I sumar gjekk eit gardsbruk konkurs med over 50 mill i gjeld. Små og mellomstore bruk vert systematisk nedprioritert. Ein gardbrukar eg kjenner fekk kr. 16,00 i oppgjer for heilårsulla av 15 vinterfôra dyr. Han mangla einhetsnummer i Brønnøysundregisteret. Han fekk ikkje moms på slakteoppgjeret sitt for lamma, fordi han ikkje rekk i avgiftspliktig omsetning og får ikkje tilskof fordi omsetninga er for låg. Men samfunnsoppdraget hans er å halda jorda i hevd.

Venstre har støtta Frp i fem år der politikken er snudd på hovudet. Tilskota var meint å brukast til utjamning av inntektene mellom store og små bruk , men no er det brukt til å stimulera volumproduksjon. Det har medført overproduksjon. Overproduksjonen er bygd opp på soyaimport frå fattigfolk i Sør-Amerika. Slikt er dårleg landbrukspolitikk, når areal i Noreg i staden vert lagd brakk.

Vår dyrevelferd i verdensklasse er grunnlag for Venstre til å leggja ned pelsdyroppdrett. Eit produkt som har eit internasjonalt omdømme som gjer det konkurransedyktig. Men Venstre skal no eksportera overproduksjonen vår, av alle kjøtslag, av vår mangfoldige produksjon som er sterkt subsidiert. Men ikkje Jarlsbergost som alt er etablert som eit etterspurd eksportprodukt av vår overproduksjon av mjølk. Korleis er konkurranseevna til våre landbruksprodukt i dag? Det som er problemet med stortingspolitikarar er at dei har på seg ein hatt i posisjon og ein i opposisjon. I opposisjon kan Sandtrøen koma med ei sannferdig framstilling av stoda i landbruket.