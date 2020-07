Sandtrøen fordummer debatten

Sandtrøen har vært opptatt av at vi skal kunne spise like mye i en krise som i en normalsituasjon. Jeg skulle ønske det var en realistisk tanke. Men ved en alvorlig krise hvor landet blir avskåret fra handel med verden for øvrig, er det nok en utopi å tro at vi kan spise samme mat i samme mengder som før – med eller uten sentrale matkornlager.

Les Sandtrøen sitt innlegg her:

Samtidig er Norge i en unik situasjon beredskapsmessig. Med landbruksproduktene og kornlager vi har på møller og gårdsbruk i dag, har vi sammen med fisken mulighet til å sørge for nok kalorier til alle i en krisesituasjon. Vi vil i tillegg kunne greie oss på mindre energi. En omlegging av produksjonen til en større andel planteproduksjon til menneskemat istedenfor husdyrproduksjon, vil også bidra til å mette fler. I en krise vil vi dessuten kunne spise mat av dårligere kvalitet enn i dag. Norge er i dag godt rustet til å møte en vanskelig krisesituasjon.

Når så Sandtrøen i Nationen 8. juli latterliggjør disse argumentene og påstår at jeg og Høyre vil prioritere Bærumsfolk i en krise med knapphet på mat, synes jeg debatten har blitt useriøs. Dette er en karakteristikk av meg selv og Høyre jeg ikke kjenner meg igjen i.

Mitt utsagn om at vi vil kunne greie oss på mindre energi i en stor krise, er ikke noe jeg har tatt ut av løse luften. Kjersti Kildahl sier i en artikkel i Nibio.no 15. juni 2020: «Selvforsyningsgrad og dekningsgrad seier lite om vår sjølforsyningsevne, og korleis vi vil klare oss dersom ei krise skulle ramme … Dei to «gradene» er basert på kostholdet vi har i dag, og ikkje på kor mykje energi vi treng for å overleve- eller alternativ matproduksjonen for energi».

I en artikkel i landbruk.no oppdatert 30.8.2019 står det: «Verken selvforsyningsgraden eller dekningsgraden sier nødvendigvis noe om hvordan det går med oss dersom en krise skulle komme. Selvforsyningsgraden baserer seg på kostholdet vi har i dag, og ikke på hvor mye energi vi trenger for å overleve. Vi antar at selvforsyningsgraden i en kortere kriseperioden ville vært større enn det både selvforsyningsgraden og dekningsgraden er i dag fordi vi vil klare oss med mindre.»

Dette er viktig kunnskap å ha med seg når vi debatterer matsikkerhet. Å bli avfeid med plumpe karakteristika fordummer en viktig debatt. Jeg håper vi kommer inn på et bedre spor igjen.