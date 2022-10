Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dyrevernorganisasjonen Noah har fått kuttet ikke bare litt, men all sin statsstøtte i det kommende statsbudsjettet.

Borch har lagt skylden på at vi har et svært stramt budsjett for denne perioden. Likevel gir de økt støtte til Bygdeungdomslaget og 4H. Det er ingen tvil om at det er ugler i mosen når deres største meningsmotstander mister all støtte, mens deres allierte får en økt sum.

Senterpartiet har uten tvil misbrukt sin maktposisjon. Ikke bare er Noah og Sp i rettsak mot hverandre, men organisasjonen er også partiets største kritiker. Det skurrer dermed litt når landbruksminister Borch velger å sette statsstøtten deres i null.

Borch anklager Noah for å jobbe mot norsk landbruk, mens hun på den andre siden jobber mot det norske demokratiet. Statsstøtte til frivillige organisasjoner har vært et viktig tiltak for å fremme ytringsfrihet, som er bærebjelken i demokratiet vårt. Takket være ytringsfriheten slippes alle meninger til, slik at vi får en mer opplyst og bredere debatt.

Noah og Senterpartiet er det perfekte eksempelet på dette. Konflikten mellom disse partene sørger for eksempel, for at begge sider av ulvesaken blir utfordret, og dermed blir så opplyst vi kan få den. Det er derfor synd at Senterpartiet velger å ta en slik udemokratisk løsning, kun fordi de føler seg litt truet.

Vi lever i en tid der Europa er i krig, populismen vokser, og demokratier er i tilbakegang. Det er viktigere enn noen gang før å holde fast på de demokratiske verdiene våre, og stå imot den mørke populistiske skyen. Vi kan ikke lekke lokk på alle meninger som utfordrer vår egen.

Borch misbruker sin posisjon i makt, til å kneble organisasjonen som truer henne mest. Hun forstår åpenbart ikke at et slik vedtak strider mot grunnleggende demokratiske prinsipper om ytringsfrihet.