Samrøret mellom politikere og journalister

Mange av oss husker godt fra i vinter når VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit beklaget sterkt i Debatten på NRK om mediehusets grove overtramp i selfie-videoen med Trond Giske (Ap).

Samtidig med TV-debatten festet en mengde mediefolk sammen med Hadia Tajik (Ap) og hennes nye kjæreste, tidligere politisk journalist i Dagens Næringsliv, Kristian Skard.

Nylig kunne Journalisten (10.7.2019) melde at en SV-lokalpolitiker jobbet med politisk sak som journalist i Finnmark Dagblad. Det er jo nesten ikke til å fatte.

Hva gjaldt mediadekningen til Tajik og Skards fest, så uttrykte sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness følgende på sin Facebook: «Alle vi ser på disse festbildene er venner, tidligere kolleger, nåværende eller kommende ektefeller. Og alle er opptatt av mangfold – og å kritisere MAKTA.»

At Hordalands Aps stortingsrepresentant Jette F. Christensen og VGs politiske kommentator, Frithjof Jacobsen hadde hatt et intimt forhold uvisst hvor lenge – var nok et bidrag til å svekke den generelle tilliten til kommentar-journalistikk.

Jacobsens handling var et alvorlig brudd på den tillit og «kontrakt» som skal være mellom en ansvarlig redaksjon og deres faste abonnenter og lesere, ifølge VG selv.

For å sitere førstelektor og forfatter Elin Ørjasæter: «Journalister som lever for tett på kildene sine, gjør journalistikken dårligere.»

Det er snart valgkamp hvor media kommer med sine meninger og analyser. Vi lesere bør kanskje bli litt mer kritisk til hva som faktisk serveres oss?