Samtidig håper vi at vi alle har tatt oss litt tid til å reflektere over hva som ligger til grunn for det norske kulturlandskapet, med bosetting, næringsliv, skoler og servicetilbud, i hele landet, fra nord til sør.

Som ansatte og tillitsvalgte i Tine ble vi stolte da det i mai ble lagt fram tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse som viser at bedriften vi jobber i bidrar direkte og indirekte til nesten 23 milliarder kroner i verdiskapning for Norge – og nesten 26.000 årsverk. Det betyr at hver av de 7700 melkeprodusentene i samvirket Tine bidrar til 2,4 årsverk utenfor gården, samt over 5000 arbeidsplasser i Tine. Det gjelder kun melka, i tillegg kommer ringvirkninger av kjøttproduksjon og andre produksjoner. Som følge av en desentral struktur snakker vi om betydelige ringvirkninger for lokalsamfunn over hele landet, for andre yrker som elektrikere, rørleggere, sykepleiere og barnehageansatte, for å ta noen eksempler.

Tine har 30 meierier, fra Kristiansand i sør til Alta og Tana i nord. Vi er over hele landet. Mange steder er meieriet en hjørnesteinsbedrift i bygda. Alle i bygda har et forhold til meieriet. Slik tror vi det er i mange bygder.

Nylig åpnet partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre det ombygde meieriet på Dovre i Gudbrandsdalen. I denne fjellbygda har Tine siste år investert 53 millioner kroner. Det er lagt merke til. I sum har Tine investert over 1,1 milliarder kroner årlig i de siste ti åra, det aller meste i Distrikts-Norge. I tillegg kommer store investeringer hos eierne våre, melkeprodusentene. Tines investeringer er ofte i bygder hvor det ikke er mye annen industri, slik som på Dovre, på Haukeli og i Setesdal for å ta noen eksempler.

Samtidig er vi en næring under press fra flere kanter. Importen av meieriprodukter øker.

I 2020 ble det importert nesten 18.000 tonn ost, en økning på 10 prosent fra 2019. Hadde vi produsert denne osten selv, på norsk melk og med norske hender, ville det gitt rom for 900 flere melkeprodusenter, med en samlet sysselsettingseffekt på over 3000 årsverk, og det ville gitt rom for mange nye kolleger i Tine. Dessverre fortsetter osteimporten å øke.

Ja, vi skal ha en viss import, vi skal berike ostediskene med importerte spesialoster. Det øker mangfoldet og gir forbrukerne valgfrihet, men ikke 18.000 tonn! Det meste av dagens osteimport dreier seg om volumvariantene. Slik kan det ikke fortsette. Reduksjon i dagens import vil være veldig effektivt for å styrke landbruket og gi mange nye arbeidsplasser i industrien.

Vi er også under press fra dagligvarekjedene når det gjelder distribusjon av varer. De vil overta utkjøringen av alle våre produkter, som melk og yoghurt. Vi, derimot, er overbevist om at det er best for både kundene, forbrukerne og hele samfunnet at Tine selv fortsetter å kjøre melka og de ferske meieriproduktene direkte ut til butikkene. Det er den korteste veien, som gir forbrukerne de ferskeste produktene og som også er den beste løsningen for miljøet.

Dette er to utfordringer vi ber dere politikere hjelpe oss med, for vi håper at vi i generasjoner framover kan få lov til å være med på å produsere kortreist og bærekraftig mat til det norske folk, selvsagt på en klimavennlig måte. Vi håper at vi fremdeles kan bidra til det fantastiske kulturlandskapet vi er så stolte av å vise fram og vi håper at meieriproduktene blir laget med norske hender.