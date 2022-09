Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

At dyrevelferd i praksis må settes på agendaen, er vi i Mattilsynet helt enige i. Og vi kan bekrefte at det står høyt på vår agenda.

Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som inkluderer rekruttering av 40 veterinærer, fiskehelsebiologer og jurister, en tilsynskampanje på dyrevelferd for svin, oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, oppfølging av bekymringsmeldinger og bedre bruk av data til å spisse innsatsen vår der den trengs mest. I tillegg til en rekke andre tiltak.

Vi kan forsikre Dyrenes Rett om at tilsyn er en av Mattilsynets viktigste oppgaver. Samtidig kan vi ikke velge bort andre oppgaver vi som myndighet er lovpålagt å utføre, for eksempel kontroll av dyr og kjøtt på slakteri og utstedelser av sertifikater ved eksport av fisk.

Det er departementet som gir oss våre rammebetingelser gjennom bevilgninger og oppdragsbrev. Vi må prioritere innenfor disse rammene, og er forpliktet til å risikobasere vår kontroll med både dyrevelferd og andre forhold. Vårt mål er å få mest mulig effekt av denne kontrollen. Det betyr ikke at tilsyn med dyrevelferd er mindre viktig enn de lovpålagte oppgavene.

Om lag 35 prosent av Mattilsynets ressurser til operativt tilsynsarbeid er rettet mot dyrehold, og dette har vært stabilt de seneste årene.

Bruun Isaksen skriver at Mattilsynet i krevende saker lukker øynene for dyrs lidelser. Dette er vi sterkt uenige i. Oppfølging av kronisk dårlig dyrehold er et av satsingsområdene våre. Vi skal sikre effektiv oppfølging av slike dyrehold, med mål om varig bedring eller avvikling innen forsvarlig tid.

I tillegg er det viktig at arbeidet med dyrevelferd ikke bare omfatter fysiske inspeksjoner. Vi må jobbe for god dyrevelferd på alle fronter. Arbeidet vårt inkluderer blant annet utvikling av regelverk, både nasjonalt og internasjonalt, veiledning av både enkeltpersoner og større virksomheter, og dialog med alle gode krefter som jobber for og med dyrene.

Mattilsynet er glad for det store engasjementet for dyrevelferd som Dyrenes Rett og andre dyrevernorganisasjoner viser. Vi har forskjellige roller, oppgaver og virkemidler, og i noen tilfeller forskjellige mål, men både Mattilsynet, næringen og dyrevernorganisasjonene er opptatt av at dyrene skal ha det bra.