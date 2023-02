Samiske stemmer blir usynlige i EU-systemet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Norge er samene eneste gruppe med status som urfolk. Samenes historie går langt tilbake, og har en bakgrunn med hat, trakassering og assimileringspolitikk fra den ikke-samiske befolkningen.

Frem til 1959 var det forbudt å snakke samisk på norske skoler, og enda er det mange samer som opplever å bli trakassert for sin samiske kultur. Fornorskningsprosessen som ble drevet på 1900-tallet har satt dype spor, som fortsatt henger igjen i dag.

Fortsatt blir samiskes rettigheter til vann og land overkjørt. Dette er gjerne områder som er svært viktige for reindrift-virksomhet. Det har vært store konflikter mellom kommunestyrer og reindrift-eiere angående vedtak som omhandler forandringer på samiskeide områder.

Som samisk er det helt naturlig for oss å være EU-motstandere. Det er ikke det at EU aktivt jobber imot samiske rettigheter, men at samiske rettigheter ikke er en faktor i EU. Det er langt fra Sápmi til Oslo, men det er enda lengre fra Sápmi til Brussel. Om samene har lite påvirkningskraft i Norge, vil vi ha enda mindre i EU, et system som i stor grad er preget av forskjellige og kolliderende interesser.

På et tidspunkt så EU på muligheten for å verne alt nord for polarsirkelen. Dette ville fått ekstreme konsekvenser for samenes liv og virke, samt for industri i nord. Heldigvis ble dette stoppet av Nord-Norge-kontoret i Brussel, men det er et eksempel på hvor små samiske og norske interesser blir i det store bildet.

Det er veldig usikkert om EU vil gi samme støtteordning til reindrifta som Norge gjør i dag. Også sjøsamiske interesser som fiskeri trues gjennom et eventuelt felles EU-hav.

På 70- og 80-tallet var det mange demonstrasjoner mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. En sak hvor samiske interesser og miljøverninteresser møttes. Vassdraget ble utbygd, men flere kamper ble vunnet i denne saken.

Samiskes rett til vann, land og eiendom kan bli truet om våre naturressurser skal styres fra EU. Det er viktig for reindriftseiere at de har ansvar for sine beiteområder, hvis ikke kan dette få fatale konsekvenser for reinsdyrene.

Samiske rettigheter ivaretas for dårlig, selv i lille Norge, og det er ingen grunn til å tro at vi vil få det bedre i EU. La oss styre hav, land og natur selv, slik vi alltid har gjort.