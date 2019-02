Samfunnsstyring og Gordon Gekko

Vi ser ofte i mediene at personer som har styrings- og lederfunksjoner i politikken, ved universiteter og høyskoler, helseforetak, energiselskaper, og andre hel- og deloffentlige virksomheter, drar ut det som mange av oss oppfatter som ekstreme godtgjørelser fra felleskapets ressurser. Det kan dessverre tenkes at forholdene er enda verre. Fagbladet Journalisten opplyser at det bare er 5 prosent av sakene skrevet av lokale medier som er kritisk vinklet mot maktpersoner og maktforhold i samfunnet - i disse medienes jakt på penger virker det som samfunnsoppdraget har blitt redefinert.

Og mens store deler av landet lider under manglende praktisk innsats på ei rad områder - fra humper og høl i bygdeveier til manglende sikring av regjeringsbygg, så vokser det til dels nokså uskapende byråkratiet uten hemninger. Antallet av statssekretærer, taleskrivere, konsulenter, rådgivere, og veskebærere med sine milliongodtgjørelser har ingen ende. Lang, lang rekke, men ingen ut av rekka går!

De omtalte synes å mene de er en slags elite fjernt fra vanlige folk, og disse holdningene også satt opp mot kraftige kritikker fra riksrevisjonen om dårlig ressursbruk og uløste oppgaver har etter hvert blitt et samfunnsproblem. Således var det en fordel for samfunnet - og dernest for oss alle, om det inn i framtida ble atskillig færre tinnsoldater som konsulenter og rådgivere og pratmakere og heller flere snekkere, rørleggere, sjukepleiere, bønder, elektrikere, mekanikere og andre med yrkesfaglig kunnskap.

Rødt og SV viste i forbindelse med byggeskandalen på Stortinget ansvar og gikk inn for at stortingsrepresentantenes og stortingspresidentens lønn skulle reduseres, og fordi fylkes- og kommunepolitiske lønninger av tvilsom grunn ofte tar utgangspunkt i stortingsrepresentantenes og statsrådenes lønn ville det ha gitt gode økonomieffekter videre - som kunne ha frigjort betydelige midler til bedre nytte.

SV har også tidligere stemt mot de rause justeringene av stortingsrepresentantenes lønn satt opp mot at mange pensjonister må nøye seg med noen få tusen kroner i årsjustering. I Klassekampen for noen måneder sia leser vi at fra 2016 til 2017 gikk lederlønningene i 40 statseide selskaper opp 6,5 prosent eller i snitt kr 167.000, mens vanlige ansatte fikk 2,5 prosent på et mye lavere grunnlag - prosenttilleggene burde heller ha vært motsatt.

Pensjonister får enda mindre, og vi ser i mediene nå nylig at norske pensjoner har blitt sist mot de øvrige nordiske landene. Ordføreren i Oslo fra SV synes med rette at hennes årslønn på nesten 1,4 mill. kroner er for høy, og en avgått fylkesordfører i Hedmark fra Sp dro ut omkring 1 mill. kroner i godtgjørelser - langt over snittlønna i Hedmark. Alf Prøysens utsagn "vøl itte skam" synes å passe bra, og nøysomhet hos dem som burde være førende nøysomme for oss andre er fraværende.