Samarbeid om infrastruktur er ein føresetnad for eit integrert og berekraftig Norden

Pandemien og krigen i Ukraina har vist at vi treng kvarandre. Det har òg vist oss at vi treng samhandling som følgjer dei fine ord om samarbeid. Spesielt gjeld dette for infrastruktur og forsyningstrygging.

Vi i Norden liker å sjå oss sjølv som førebilete for resten av verda. Vi ser oss sjølv som pådrivarar i den grøne omstillinga. Dei nordiske statsministrane har òg vedteke ein visjon om å bli verdas mest berekraftige og integrerte region i verda. Statsministrane har som mål å kutte CO2-utsleppa våre med 50 prosent innan 2030.

Det er ein ambisiøs visjon, men ord kan ikkje løfte visjonen åleine, det må arbeidast hardt med løysingar kvar dag for at vi skal nå måla. Det kan likevel opplevast som dei nordiske landa ikkje er heilt samkøyrde i synet på kva visjonen krev.

I det norske formannskapsprogrammet står det følgjande: Visjon 2030 gjer det nødvendig å styrke samarbeidet om transport ytterlegare. Det norske formannskapet vil søke å etablere eit kontinuerleg og konkret nordisk transportsamarbeid.

Den tidlegare finske forsvarsministeren Jan-Erik Enestam har i ei utgreiing for Nordisk ministerråd påpeika at styrka samarbeid om infrastruktur er avgjerande for forsyningstrygginga i ei stadig meir uroleg verd.

Diverre er ikkje situasjonsforståinga eller ambisjonsnivået like høgt i alle dei nordiske landa. I eit konsensusbasert samarbeid har den som vil minst mest makt. Difor skjer det lite, eller ikkje noko.

Nordisk råds utval for vekst og utvikling har i snart fire år pressa på for at dei nordiske landa skal styrke samordninga av store oppgåver innan infrastruktur i eit eige ministerråd for infrastruktur ved Nordisk ministerråd i København. Vi er difor heilt på linje med det norske formannskapsprogrammet.

Utvalet meiner betre koordinering er heilt avgjerande for at Norden skal nå måla i visjonen til statsministrane 2030. Visjonen krev at vi samordnar politikken mellom dei nordiske landa for å skape berekraftig transportløysingar til havs, på land og i lufta. Vi snakkar her om elektrifisering av hamner, fossilfri framdrift for og sjøfart og luftfart, berekraftig godstransport og ein nordisk plan for høgfartstog på fossilfrie energiberarar.

I alle dei nordiske landa blir også digitalisering framheva som eit viktig verktøy i den grøne omstillinga. Norden er blant dei fremste i verda på dette området. For at Norden skal nå målet om å bli verdas mest integrerte region, krev det at vi har sømlaus digital kommunikasjon mellom borgarane, verksemdene og det offentlege på tvers av alle dei nordiske landa.

Vi treng òg sømlause betalingsløysingar på tvers av landa i Norden. Samla sett vil det styrke den fri ferdsel for privatpersonar og bedrifter. Det igjen vil styrke vår evne til å møte konkurransen i ein global marknad. Noko arbeid er igangsett, men det går altfor langsamt. No er det viktig at dei nordiske regjeringane sikrar framdrift og ikkje mistar leiarposisjonen. Konkurransekrafta må ikkje svekkast!

Kva har så dette å seie for vanlege borgarar og bedrifter? Djupast sett handlar dette om å bevare og utvikle den nordiske velferdsmodellen. Då er det avgjerande at Norden saman møter utfordringane i framtida gjennom felles satsingar. Infrastrukturområdet, både fysisk som digitalt, er byggeklossar og føresetnader for utvikling av velferda vår som krev store investeringar.

Kvar for oss er vi små – saman utgjer vi den 12. største økonomien i verda. La oss derfor styrke den samla konkurransekrafta som bur i det nordiske samarbeidet.