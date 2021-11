Samarbeid om dyrevelferd er viktig

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen nylig kunne vi lese at lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Telemark mener det kommende velferdsprogrammet for storfe hadde vært overflødig dersom Mattilsynet hadde fungert: «Staten sparer penger på et underfinansiert og dysfunksjonelt Mattilsynet, mens næringa selv må sette i gang med egne dyrevelferdsprogram der hele regninga blir sendt til bøndene.»

God dyrevelferd er dyreeiers ansvar. Mattilsynet skal veilede dyreeierne, og kontrollere at de overholder dyrevelferdslovens bestemmelser. Det er lang tradisjon for at næringsorganisasjonene bidrar med sin kunnskap gjennom systemer for de som holder dyr. Det er en viktig hjelp for dyreholdere slik at de kan ta best mulig vare på dyra sine og følge dyrevelferdsloven.

Det er vel og bra at næringa peker på manglende ressurser hos Mattilsynet, men det blir feil å forvente at det offentlige har hele ansvaret. De beste resultatene oppnår vi når alle krefter drar sammen.