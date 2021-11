Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Studien er et forskningsprosjekt ledet av Veterinærinstituttet utført i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Veterinærinstituttet er tydelige på at denne forskningen ikke er feilaktig fremstilt.

Veterinærinstituttet vektlegger konsekvent å formidle forskning og kunnskap i en nøktern og saklig tone. Vårt mål er å gi viktige kunnskapsbidrag til en opplyst samfunnsdebatt. Instituttets mangeårige samfunnsinnsats har bidratt til at Norge har en usedvanlig god dyrehelse sammenlignet med andre land.

Norsk landbruk har gledelig lave nivåer av antibiotikaresistente bakterier i internasjonal målestokk. Dette takket være godt og kunnskapsbasert samarbeid mellom husdyrprodusenter, næringene, forvaltningen og kunnskapsmiljøene.

Kampen mot antibiotikaresistens utfordrer oss alle og krever et fokus på miljø i tillegg til menneske- og dyrehelse, såkalt «Én helse». Den aktuelle studien er et viktig bidrag til økt kunnskap om dette og gir bakgrunn for videre studier og overvåkning av antibiotikaresistens i miljøet.

Vi ønsker alle som har interesse for antibiotikaresistens og miljø, uansett om det er knyttet til økologisk eller konvensjonelt landbruk, velkommen til samarbeid om å videreutvikle kunnskapene det er behov for.