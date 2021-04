Det er ein stor redsel for auka krav til spreieareal for husdyrgjødsel. Argumenta byggjer ikkje på fagleg og sakleg argumentasjon, men på politisk argumentasjon.

Det minnar meg mykje om argumentasjonen for medlemskap i EU. Det var same propagandaen i 1972 og 1994 som kjem fram i dag. Berre me kjem inn i EU so vil me få bukt med CO2-utslepp og plasten i havet. Slik er det og i Nationen 8. april, der spreieareal vert drøfta.

Den aktive bonden vil få det mykje verre enn i dag og det vil gå ut over avlingar og produksjon. Fakta er at det vert motsett. Lov om avtakande utbytte er vel ikkje meir gjeldande enn når ein påfører jorda for mykje gjødsel.

Eg sette opp eit gjødslingsforsøk frå Særheim og Furuneset ein gong, det var attgjeve i Vestlandsk landbruk. Dersom eg føresette at det var 100 prosent utnytting av dei første 12 kg N so viste avlingane at det berre var 30 prosent utbytte av tilført nitrogen for dei neste 8 og 16 kiloane.

Annonse

Dersom me får spreidd husdyrhaldet til fleire bruk og at dei som har for mykje dyr i høve til spreiearealkrava reduserar sin produksjon, so får me større avlingar totalt og mindre avrenning av den gjødsla me spreier. På enkeltbruk med for mykje dyr vil avlingane gå litt ned , men det vert dobbelt kompensert på dei areala som får den overflødige gjødsla i moderate mengder.

Men dette er ikkje god latin i dei høgare kretsar i landbruket. Der har det vorte stimulert til intensiv drift, og reglar for spreieareal har ikkje vorte fylgd opp. Det er køyrt millionvis av kilometer med traktor for delvis å kompensera for manglande spreieareal på heimebruket. Det har vorte stimulert til ein miljøfiendtleg miljøpolitikk i landbruket over ein lav sko, og det vert forsvart med alle tenkelege og usaklege argument som ikkje har rot i røynda.

Kanaliseringspolitikken er vorten ein parodi på seg sjølv. Å byggja grise-, kylling- og eggfabrikkar utanfor kornområda er berre dumt. Å fora kyr med 50 prosent kraftfôr for å få 10 000 liter mjølk frå kvar ku er og berre dumt. Det kan vera bedriftsøkonomisk lønnsamt for den enkelte. Men det er resursøkonomisk heilt uhaldbart og på ingen måte "bærekraftig". Det skapar sentralisering og nedgang i aktive gardbrukarar.

"Å byggja grise-, kylling- og eggfabrikkar utanfor kornområda er berre dumt."

I same avis har leiaren for Agri Analyse ei lang utgreiing om kva som bør gjerast i landbruket. Konklusjonen er at det kan brukast 1-2 mrd. for ei naudsynt opptrapping. Det er det som trengst årleg for å halda landbruket nede som i dag. Det trengst 8-10 mrd ekstra for året for å få ei opptrapping av landbruket. Me brukar ca. 200 mrd i året på investeringar i oljeutvinning som berre er skadeleg for naturen, medan me brukar totalt 16 mrd til heile landbruket som gjer det motsette av oljeutvinninga for klima og miljø.

Dersom det hadde vorte brukt 8-10 mrd ekstra på landbruket i året både som auka produktpris og over budsjettet so hadde det vore rom for minst like god økonomi for dei som må redusera dyretalet ned mot lovleg spreieareal og fått langt fleire bruk i drift med aktive gardbrukarar. Med 40 prosent lønsevne på gardbrukarane i forhold til lønstakarar so er det ingen som vil overta drifta ved generasjonskifte.