Så tenner vi et lys i kveld

Lengsel etter tiden før pandemien. Håp om at vi snart har en vaksine som gjør at vi kan leve litt mer som før. Og glede over hva vi faktisk har klart å få til i denne tiden.

Tross situasjonen vi lever i nå med en lang rekke restriksjoner og mye usikkerhet, er det mye vi kan glede oss over. Og jeg tror det er viktig å løfte frem dette som lyspunkter i mørketiden vi nå er inne i.

Gleden over hvordan mange har klart å omstille seg til en ny digital hverdag. I stedefor å måtte bruke timer og dager på tjenestereiser, klarer vi å gjennomføre en lang rekke jobbmøter effektivt som videomøter.

Gleden over innsats fra medarbeidere som tar ansvar og bidrar til smitteforebygging. I fremste rekke går renholdsarbeiderne som omsider har fått sin velfortjente anerkjennelse. Og fremover vil vi forhåpentligvis fortsette med gode hygienerutiner og bidra til redusert smitte og sykdom generelt.

Disse gledene kommer fra den kommunaltekniske hverdagen; der vi jobber for å ivareta grunnmuren i velferdssamfunnet: Gode skoler, barnehager og sykehjem. Trafikksikre veier og infrastruktur som i økende grad både digitaliseres og blir stadig mer bærekraftig. Noe å tenke på, til inspirasjon for å finne flere lyspunkter som kan hentes frem. God advent.