Olbogehelsing var ei like unaturleg rørsle som klemmen, den gongen eg flytta heimanfrå og ut i verda.

«Det er akkurat som å vere heime, dette», sa ho blidt og avslappa, venninna mi frå ein av desse stadene der ein ikkje klemmer i utrengsmål. Det var nokre dagar før landet skulle stenge ned. Spritlukta låg tungt over kulturarrangementet med plass til langt over 200. Men det var ikkje det som fekk tankane til å flyge heimover. Det var påbodet om avstand og forbodet mot å klemme.

Eg skjønte godt kva ho meinte, der eg bevega meg rundt og gjorde den, på dette tidspunktet, heilt unaturlege rørsla olbogehelsing med folk. Ei omtrent like unaturleg rørsle var klemmen, den gongen eg flytta heimanfrå og ut i verda.

Og sidan har han vore vanskeleg å få tak på, denne konstruksjonen med dei fleste funksjonar frå kjærteikn til konfliktførebyggande tiltak, med dei fleste fysiske uttrykksformene frå varm omfamning til smertefull kinnbeinkrasj. Ei kjelde til mellommenneskelege dilemma, pinlege situasjonar og sosialt forvirra ettertanke, noko intimt med tidvis ganske perifere mottakarar. Så nært, men likevel så fjernt.

Ein gong i verda var klemmen eit kveldsritual av tryggleik, ei famn av trøyst og omsorg når verda baud på motgang, og ei symbolsk rørsle for dei store hendingane, som åtskiljing, gjensynsglede, julaftan, årsskifte, alvor og sorg. Klemmen høyrde familien til og hadde berre positive forteikn.

Av og til kunne det sitje ein gjest i stova ved sengetid, når eg skulle ta runden for å seie god natt til foreldra mine. Dersom det var nokon eg ikkje kjente så godt, opna det alltid for ein lang indre tankeprosess. Burde vedkommande også få ein klem, sjølv om eg ikkje kjente han eller ho som godt? Det kunne jo hende dei vart lei seg viss eg berre oversåg dei der i hjørnesofaen.

Klemmen som klam sosial konstruksjon hadde komme inn i livet. Den gongen var løysinga relativt enkel. Eg sette grensa ved folk med mykje skjegg.

Eg er likevel redd at 20 år med nitid oppbygging av eigen kompetanse på klemming smuldrar vekk i løpet av den tida klemmen er sett i karantene.

Ei barndomsvenninne av meg brukte å klemme oss når vi gav ho gåve på bursdagen. Den første gongen var eg totalt uførebudd og sjokkert. Ho var jo verken mor mi eller far min eller ein annan nær slektning. Og ho var vel framleis den einaste av vennane mine eg hadde ein slags tradisjon for å klemme den dagen eg pakka med meg sakene mine og drog til ein folkehøgskole på Austlandet.

Eg var førebudd på mykje. Men ikkje på at eg skulle hamne i ein lang og intens gruppeklem. Med folk eg budde med, åt med, gjekk på skole med. Men eigentleg ikkje kjente spesielt godt. Dei grensene for klemming som eg var van med, var oppløyste.

Klemmane var overalt, døgnet rundt, som ein klamp om foten som etter kvart vart litt koseleg. Men som mest av alt stressa ein, viste det seg, litt kjøleg person frå ein ikkje altfor klemmefagleg sterkt utvikla stad i Trøndelag.

Eg kom heim på haustferie og hadde total identitetskrise. Etter å ha klemt på ukjente i seks veker slo rettferdssansen inn. Viss eg ikkje klemmer vennane mine heime no, betyr det kanskje at eg er mindre glad i dei enn dei eg går på skole med?

Det har tatt 20 år. 20 år å kalibrere klemmane, lære seg å lese situasjonane, hugse relasjonane, ta inn stemninga. Var det sånn at vi brukte å klemme? Er stemninga god nok til å klemme no? Blir det for mykje å klemme både når vi møtest og når vi skiljast? Ein del vennar har eg tatt praten med. Om at vi ikkje er klemmarar. Eg hadde eit godt oversyn våren 2020.

Ho har rett, ho venninna mi. At i nokon situasjonar er det godt å sleppe klemmen. Eg er likevel redd at 20 år med nitid oppbygging av eigen kompetanse på klemming smuldrar vekk i løpet av den tida klemmen er sett i karantene.

For eg har eigentleg begynte å sette pris på han i enkelte situasjonar. Som eit hjelpemiddel for faktisk å vise at ein bryr seg om folk, eit verkemiddel for å vise tilhøyrsle og omtanke, den heilt spontane og ekte rørsla for å uttrykke gjensynsglede, takke for ein fin oppleving, som eit kjærteikn.

«Eg skulle så gjerne ha gitt deg ein klem.» Eg har både sagt det og høyrt det dei siste månadane. Og meint det mykje sterkare enn mange kinnbeinklemmar eg har gitt gjennom livet.

Språket kan uttrykke nærleik på avstand. Dei praktiske handlingane kan uttrykke omtanke. Eit blikk og eit smil kan vise både gjensynsglede og begeistring. Gode relasjonar har heldigvis mange meter å gå på. Sjølv utan ein god klem.