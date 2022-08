Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Alt vi er frustrert over når vi synes ting er urettferdig eller galt, retter vi mot noe annet enn oss. Gjerne de andre. Det er "vi" mot "dem".

Før kunne man hate mørkhudede, indianere og sigøynere. Det kan vi ikke lenger. De har til og med fått nye navn. OK, kanskje vi kan hate kvinner, da, eller homser, eller dverger eller folk med lyter av ymse slag, de som snylter på statskassa, tar jobbene fra vanlige folk, snyter på skatten, de rike, eller de gamle som bare er til bry.

Nei, det er visst ikke så mange igjen å hate, det er ikke legitimt lenger å hate kvinner, melaninrike og muslimer.

Hvem skal vi hate da, for noen må vi jo hate? Jo, vi kan hate bønda. De i huet og rævasubsidierte snyltevepsene som forgifter vassdraga, utarmer jorda og plager dyra sine, som setter ut sauer bare for å få drept noen rovdyr. De kan vi absolutt hate.

Eller vi kan hate byfolk. Snobbete, virkelighetsfjerne, naive jævler, kaffelatteslurpende hipstere, gressetende fjols, arrogante drittsekker.

Vi kan hate de elendige politikerne som driter i norsk natur og ville dyr og bare meler sin egen kake, og vi kan hate pressen som bare kjører tabloidsaker. Kanskje bidro de til å drepe Freya i agurktiden mellom strøm og bensinjabb? Hat. Hat.

Eller vi kan hate de som hater. De som hater ulver kan vi absolutt hate; patetiske, balleløse idioter som går rundt og skyter truede arter for å få hår på brystet. Vi kan hate Taliban som hater kvinner og rasister som hater muslimer. Det er faktisk helt greit.

Eller vi kan hate Freya som roter seg inn i Oslofjorden der hun ikke har noe å gjøre, eller vi kan hate de som sørget for at hun ble drept med å være for innpåslitne mot henne, eller vi kan hate de teite oslo- og blærumfolka som ikke greide å leve med én hvalross, mens de samtidig krever at bygda skal leve med ulv. Ja, de kan vi hate skikkelig. Nå skal de få!

Til slutt kan vi hate woke-generasjonen fordi de skjønner ikke ironi og kommer helt sikkert til å bli jævlig krenket hvis de leser dette. Men det gjør de ikke, dette kommer ikke på tiktok, og de leser ikke, en hel generasjon som aldri har åpna ei bok. De kan vi virkelig hate.

Vi kan hate kristne også, som blir sure når de leser disse banneordene.

Har jeg glemt noen vi kan krenke og hate nå?

Faen, så deilig det er å ha noen å hate (takk til Harald Sverdrup og Raga rockers for inspirasjon).