Et sørgelig eksempel blir oss servert i Motkultur 27. april. Her går Gunnar Kvaal til frontalangrep på Naturvernforbundet og undertegnedes innlegg om skog og klima dagen før.

Innlegget burde kanskje vært ubesvart, da saklighetsnivået er skremmende. Det føres ikke til torgs et eneste motargument til min artikkel, bare en mengde udokumenterte påstander og karakteristikker av meningsmotstandere som kunne vært en Facebook-side verdig.

Det er for eksempel ukjent for meg at WWF, Naturvernforbundet og Sabima får en halv milliard kroner fra Klima- og miljødepartementet til systematisk desinformasjon om skog og skogbruk. Slike tall burde, hvis de hadde vært riktige, være mulig å dokumentere fra statsbudsjettet. Til orientering ville en slik sum ha utgjort 73 prosent av departementets budsjett.

Jeg liker debatt. Jeg liker saklige motargumenter. Jeg oppfordrer: Kom gjerne med dokumentasjon som viser at jeg tar feil. Gjennom arbeidet med boka «Nytt skogbruk!» har jeg pløyd gjennom ganske mye forskning om skog og klima, som i meget stor grad underbygger min argumentasjon.

Selvsagt kan det finnes annen forskning som viser noe annet – det er i så fall flott. Da kan vi få avveid argumentene og avklart hva som er til gagn og hva som er til ugagn for klimaet.

Inntil slike saklige motargumenter føres til torgs, opprettholder jeg påstanden om at skogvern, forlenget omløpstid og overgang til plukkhogst er de mest kraftfulle virkemidlene for å opprettholde eller øke skogens karbonlager.

Vi må kunne kreve at klimadebatten om skog omfatter hele økosystemet skog, med jordsmonnet som kanskje den viktigste enkeltfaktoren. Vi må også lære å se forskjell på karbonbinding gjennom tilvekst og karbonlager i økosystemet. Det er lageret som teller, nettoen av tilvekst og avgang. Hvordan ulike tiltak påvirker karbonlageret i skogsjorda er avgjørende for klimaeffekten.

Selv i en urskog, der tilvekst og avgang av stammevirke er i rimelig balanse, øker karbonlageret i jordsmonnet med tiden, mens økt hogst kan medføre økt frigivelse av CO2 i lang tid etter at vi må ha stanset oppvarmingen.

La oss holde debatten i mer saklige former, og unngå personkarakteristikker og løse påstander. Ryggmargen er en dårlig veileder i debattspaltene.