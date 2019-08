Rovviltskader på sau

Men de skriver ingen ting om årsaken. Det er en kjensgjerning at jo flere som slutter med sau i de mest rovdyrutsatte områdene, dess mindre vil det bli å fråtse i for de store rovdyrene. Samtidig holder flere og flere sauene på innmark som er inngjerdet med såkalte rovdyrsikre gjerder for å skåne dem mot å bli drept av store rovdyr.

Og resultatet blir at mer og mer av disse verdifulle utmarksressursene bli liggende brakk.

Men det bekymrer vel ikke disse statslønnede byråkratene som er utgått fra den sittende regjeringa, og de som har all makt til å diktere denne politikken er representanter fra et parti som for det meste svever under sperregrensa. Og de får aldri nok av store rovdyr.

Trine Skei Grande gikk for et tid siden ut i media med at hun ville doble ulvestamma. Synes hun det er for lite rovdyrskader på sau og andre av utmarkas grasetere?

Hva er det Miljødirektoratet prøver å innbille oss? Er det at de store rovdyrene er blitt snillere og derfor tar mindre beitedyr? Den virkelige årsaken er de forsiktige med å komme inn på, at til flere som blir tvunget til å slutte med sau, jo færre rovviltskader vil det bli.