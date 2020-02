Rovviltforvaltninga må respektere domstolene!

All ære til enkeltpersoner som har våget og klart å stå i stormen i rettssak mot staten. Derfor er det meget provoserende at regjeringa og forvaltninga gir blaffen i rettsapparatet, og ikke tar innover seg at det enda føres en lovstridig forvaltning.

Jeg vil vise til spesielt til to saker: Ola Krokann på Oppdal hadde normaltap på 13 dyr. Sommeren 2008 mistet han plutselig 55 sauer i utmarka. Det ble påvist at jerv hadde drept sau i området, men Krokann fikk rovdyrerstatning for bare 16 sauer. Naboer som hadde fått påvist jerveskade i egen besetning fikk full erstatning.

Krokann tok staten til retten, og vant i to rettsinstanser i 2013. Frostating lagmannsrett påla statens miljøforvaltning å dempe kravene til dokumentert tap i egen besetning for å yte erstatning for sannsynlig rovdyrskade.

Reineieren Per John Aslaksen Anti i Karasjok får sine erstatningsoppgjør for rovdyrskade behandlet på ny. Han tapte et stort antall beitedyr mellom 2012 og 2015, men fikk søknadene om erstatning avkortet med i alt 251 rein.

Ifølge dom fra Borgarting lagmannsrett i 2018 er det sannsynliggjort at reineierens rovdyrtap var større enn hva Miljødirektoratet erstattet.

Dommen fastslår at forvaltningen "i liten grad" vurderte andre mulige tapsårsaker. Luftige formuleringer om mulig trafikkskade eller at reinen ble tatt i snøskred, holdt ikke. Retten peker på at det verken var skred eller trafikk i området der reinen gikk tapt. Derimot var det både jervehi og jervedrept rein i nærheten.

Både etter dom av 2013 og dom av 2018, forventet beitenæringene en endring fra forvaltninga. Likevel er vedtakene fra 2019 ordrett slik som tidligere år.

I tillegg til dette, viste Riksrevisjonens rapport av 2019 at rovviltforvaltningen ikke oppfyller intensjonene fra rovviltforliket. Hvordan kan da likevel regjeringa unnlate å foreta endringer? Når skal regjeringa og rovviltforvaltninga ta inn over seg at også denne må innrettes etter norsk lov og norsk rettspraksis?

Nå må noen ta dette på alvor og kreve at disse domsavgjørelsene nå respekteres og etterleves. Beitenæringene kan ikke leve med at saker som føres for norsk domstol legges i ei skuff, mens rovvilt spiser opp deres levebrød.