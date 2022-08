Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sommerferien er godt i gang. Folket reiser til sjøen eller til syden, mens dyra reiser ut i utmarka eller til fjells. Dyra nyter friheten og ferien minst like mye som sine tobeinte venner. Det er god dyrevelferd, når beitedyra får utøve sin naturlige atferd. Dessuten bidrar de positivt til både biologisk mangfold og karbonfangst.

Mange plasser får dyra gå i fred. At en liten andel blir til dør av forskjellige årsaker i bytte for denne friheten, tror jeg de fleste kan akseptere. Da snakker vi om en prosent eller to.

Ikke alt rovvilt spiser sau, men når de begynner med det, er det all grunn til å reagere raskt. Vi har flere varsla katastrofer på gang nå.

I Hattfjelldal ble det søkt flere ganger om skadefellingstillatelse på bjørn mens det var sporsnø. Søknadene ble avslått. Massakrene er et faktum, lidelsene er enorme for både dyreeiere og ikke minst for dyra. Bjørnen dreper ofte ikke offeret sitt.

Dokumentasjon av tap til rovvilt er vanskelig. Beitebrukeren får besøk av en rovviltkontakt, som skriver en vurdering og som dokumenterer med bilder og et skjema. Dette er såkalt underlagsmateriale og ikke et vedtak. Siden det ikke er et vedtak, kan dyreeier ikke anke avgjørelsen.

Gjennom kvalitetssikring av en seniorrådgiver på kontoret, som ikke har vært i felt og sett kadaveret, blir det så tatt en avgjørelse på dødsårsak. Dyreeier kan av og til bli overrasket - over et helt annet resultat enn det Statens naturoppsyn(SNO) sin rovviltkontakt i felt har kommet fram til.

Dyret er død av «andre årsaker» med mindre dyreeier kan bevise, ikke bare at rovdyret tar husdyr, men også at den tar akkurat DINE husdyr. Kripos har lavere terskel for beviskrav enn Statsforvalteren.

Av og til skulle man tro at Statsforvalteren må betale erstatninga av egen lomme.

Stortinget bestilte en rapport fra Klima og Miljødepartementet (KLD) i 2019 på hvordan erstatningsordning for tap til rovdyr fungerer, og hvordan den ikke fungerer. Det er på tide at dette svares ut fra KLD.

I tillegg ønsker Norsk Bonde og Småbrukerlag en gjennomgang av hvordan erstatningsordninga fungerer. Hvor stor sjanse er det å få medhold ved klage?

Klageorganet fungerer på den måten at man søker erstatning. Ønsker man å klage på erstatning, sender man klage til Statsforvalter som videresender den til KLD med egne nye argumenter. Som regel noe slikt som at det har ikke kommet frem nye momenter i saken. Av og til får ikke bonden kopi av disse argumentene.

Hvor ofte en bonde får medhold i klagen er ikke mulig å finne ut av. Det praktiseres også flytende bruk av normaltap og dermed ubegrunnet trekk utover normaltapet. Det kan også skje innen samme beitelag: Det at en bonde i et beitelag dokumenterer tap betyr ikke at kollegaer med tap i samme område nødvendigvis får godkjent at rovdyret også kan forsyne seg av deres dyr.

NBS forventer rettferdig behandling for beitebrukerne i Norge, uavhengig hvor de bor. Som dyreeiere føles det som å måtte spille poker med åpne kort med Statsforvalteren, der Statsforvalter holder kortene tett til brystet.

Vi bønder mener generelt ikke at alt av rovdyr skal skytes ned. Gressbjørn er ingen fare for husdyra våre. Matvaner går i arv, ikke bare hos folk. Men vi må kunne forvente å få få god hjelp av samfunnet når angrepene skjer. Både i form av konkret hjelp med å sikre dyra våre, med skadefelling, men også i form av erstatninger. Det bør være en selvfølge at SNO rykker ut raskt og gi raske tilbakemeldinger.

La oss hylle beitedyra for å bruke fornybare ressurser til å produsere mat til oss mennesker og for deres utrettelig innsats i å holde kulturlandskapet åpent og hindre gjengroing. Beitedyra er sommerens helter som aldri ber om overtidsbetaling eller helgetillegg!