Rovdyr skal forvaltes – fortsett ulvejakta

Klima- og miljøverndepartementet vedtok den 22.12 i år, etter klagebehandling, lisensfelling av ulvene i Hornmoenreviret, Slettåsreviret og ulv i grenserevirene Rømskog og Bograngen som oppholder seg på norsk side av riksgrensen.

I vedtaket ble det blant annet vektlagt: forholdet til bestandsmålet, distriktspolitiske hensyn, hensynet til å dempe konflikt knyttet til forvaltning av ulv og å øke tilliten til forvaltningen av ulv.

Departementet anser at konfliktnivået knyttet til ulvebestanden i en periode har vært betydelig, og at en stor del av konflikten bygger på at den norske delbestanden i en periode har ligget over bestandsmålet.

Departementet finner at det foreligger tungtveiende offentlige interesser knyttet til å redusere konfliktnivået. Departementet mener at lisensfelling av ulvene vil bidra til konfliktdemping og til å øke tilliten til rovviltforvaltningen.

Vedtaket ble påklaget til Oslo Tingrett som gjennom sin behandling 29.12.21 stoppet jakta. Rettens slutning lyder slik og reiser en rekke spørsmålsstillinger:

1. Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes av retten fastsettes.

2. Staten ved Klima- og miljødepartementet betaler innen to uker fra forkynnelse av denne kjennelse samlede saksomkostninger med kr 118.750 inkl. merverdiavgift til Noah For Dyrs Rettigheter, Stiftelse WWF Verdens Naturfond og Foreningen Vare Rovdyr.

Utfordringer og spørsmål ved denne rettsslutningen:

Forvaltning av ulvestammen har nok en gang flyttet seg fra Stortinget, som lager rammene for rovdyrforvaltningen og som igjen har overlatt forvaltningsansvaret til departement, til Tingretten.

Demokratiske beslutninger i Storting og forvaltning gjennom Klima- og miljødepartementet tolkes juridisk, i dette tilfellet i Oslo tingrett, slik at vi havner ut med en helt annen rovviltpolitikk enn Stortinget har som intensjon. Det er oppsiktsvekkende at retten gir seg inn på en overprøving av forvaltningen.

Politikere og rettsvesen har hver sine roller og må være bevisste i dette.

Vi ser at flertallsvedtak fra Stortinget om bestandsmål ikke gis gyldighet når de samme vedtak skal etterleves og følges opp. Organisasjoner kan med rettens hjelp overprøve demokratisk besluttede forvaltningsplaner og trenere dette på en måte som ikke gir muligheter til å gjennomføre vedtatte Stortingsmelding om forvaltning av ulv.

Lisensjakta foregår med stor bruk av frivillige ressurser og kompetanse. Det legges ned tusenvis av timer i forberedelse og gjennomføring av jakt. Det blir brukt av egne midler til brøyting av veger, sporingsarbeid med mer og jakta foregår på en profesjonell, human og effektiv måte.

Dersom jakta nå utsettes til seinere på vinteren med antatt større snømengder vil dette belaste denne avgjørende frivillige innsatsen i forvaltningsarbeidet.

Stortinget, som sitter med forvaltningsansvar og er lovgiver, må sørge for at forvaltning av rovdyr kommer tilbake i demokratiske former.

Innlegget er signert: Erik Sletten, ordfører Trysil kommune, Stine Akre, varaordfører Trysil kommune, Ole Andre Storsnes, Trysil Sp gruppeleder, Turid Backe-Viken, Trysil Ap gruppeleder, Anders Nyhuus, Trysil Høyre gruppeleder, Kirsten Winge, Trysil Sp, Ole Martin Norderhaug, Trysil Ap, Per Johnny Talaasen, Trysil Frp, Jan Terje Ås, Trysil Høyre, Marit Nyhuus, Trysil SV, Stein Engebret Storsnes, leder Trysil Fellesforening for jakt og fiske