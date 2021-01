Økomat Røros AS er en av flere eiere i Rørosmeieriet, der vi inntil i sommer har vært største aksjonær med en eierandel på 29 prosent.

Økomat har 58 eiere, hovedsakelig økologiske bønder. Vi kan fort forveksles med Rørosmat, som er en salgsorganisasjon for flere næringsmiddelprodusenter.

I 2000 varslet Tine nedleggelse av meieriet på Røros. 20-30 personer fra det økologiske miljøet i Nord-Østerdal/Fjellregionen og ansatte i meieriet hadde krisemøte. Med løfte om støtte fra landbruksminister Bjarne Håkon Hansen ble meieriet på Røros leid for å sikre videre drift.

31 eiere skrapet sammen 250.000 i andelskapital og dannet Økomat Røros. En ung bonde solgte motorsykkelen sin for å bidra. Med gårder i pant, kommunale bidrag fra Tydal i nord til Rendalen i sør, Tine og et statlig finansiert utviklingsprosjekt var det klart for stiftelse av Rørosmeieriet AS.

Det har vært lang vei og trange kår for Rørosmeieriet. Innslag av mer profesjonelle investorer hjalp meieriet over den verste kneika, og så har oppgangen kommet. Resultatene har vært så gode at sterke aktører i næringsmiddelbransjen har vist interesse.

I Økomat har det vært intens jakt på eiere og kapital for å betale banklån og henge med på emisjoner. Men med fortsatt over 50 prosent lokalt og ideelt eierskap, har vi følt at vi har hatt en viss kontroll på utviklingen.

Så i sommer kom beskjeden om at over 50 prosent av aksjonærene i Rørosmeieriet ville selge seg ut, med utsikt til å innkassere høye priser på aksjene. I kjølvannet av dette meldte også øvrige eiere interesse for å selge.

Skulle Økomat fortsatt hatt formell innflytelse i meieriet etter aksjeloven, måtte vi opp på en tredels eierandel. I denne karusellen kunne vi ha greid å kjøpe opp ca. 0,5 prosent med våre tilgjengelige midler.

Etter 20 år med dugnad, idealisme, stahet og risikovillighet måtte vi innse at den eventyrlige utviklingen hadde vokst oss over hodet. Etter aksjeeiermøte i Økomat Røros ble konklusjonen at vi også selger oss ned, men beholder 10 prosent av aksjene.

Vi ønsker den nye majoritetseieren, Salvesen og Thams, velkommen i rørosfamilien. Vi tror at de tette bånd mellom meieriet og økobøndene i regionen blir ivaretatt og den lokale verdiskapingen blir respektert.

Økomat Røros sine mål om å utvikle lønnsom foredling av økologiske og andre matvarer fra Nord-Østerdal/Rørostraktene har så langt blitt nådd. Verdier blir pløyd tilbake til bøndene i form av aksjeutbytte og merpris på økologisk melk.

Salget har gitt oss økonomisk handlefrihet til å bidra mer på andre områder i tråd med vårt formål. Vi ønsker å følge med på utviklingen i Røroskjøtt, Røros Slakteri og hos aktørene i Rørosmat, og på hvordan matprodusentene kan bidra til et grønnere samfunn.

Det vi har vært med på har også ergret noen. Tidligere tappet meieriet økologisk melk for Tine, men omsetningen sank. Tine greide ikke å satse troverdig nok på det økologiske, kanskje hemmet av mange konvensjonelle bønder sin mistro til økologisk produksjon.

Så kom CooP på banen, og Rørosmeieriet inngikk avtale om å tappe melk for merkevaren Englamark. Coop bidro med gunstig utsalgspris, salget av økomelk økte, og det ga godt grunnlag for veksten i Rørosmeieriet.

I sin tur førte det til at Tine også fikk omsatt større andel av sin økologiske melk. Det slo beina under påstander om at den konvensjonelle melka i Tine subsidierte den økologiske merprisen.

Vi økobønder i Økomat er trofaste samvirkebønder og selger melka vår til Tine, og vi har god samvittighet i forhold til våre bondekolleger, selv om noe av det vi har bidratt til ideelt sett er på utsiden av samvirkeidealet.