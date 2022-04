Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter å ha vore langt frå partipolitikk sidan forrige Sp-boom på 1990-talet er det merkeleg å sjå at mange synes å ha misst trua på det som kan komme.

Vegen mot økonomisk jamstelling mellom bønder og andre inntektsgrupper er urimeleg lang.

Men regjeringskrise i ei Ap/Sp-regjering er no likevel det verst tenkelege.

Det er også mange av oss som har budd i bysamfunn mesteparten av livet som denne våren har stor medkjensle med bønder som produserer norsk mat med høg kvalitet og som denne våren ser svært mørkt på situasjonen.

På den andre sida: Når var det sist betre odds for at eit historisk fleirtal kan "reisast" i Stortinget og kjøre igjennom eit uvanleg og rettferdig inntektsløft for norske bønder som slit.

Stortinget har hatt inntektsløft i landbruket og jamstelling med andre inntektsgrupper som mål i tiår etter tiår, og no er tida inne.

Rop høgare, bønder