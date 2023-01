Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Krigen i Ukraina har så mange sider ved seg at hvem som helst kan gå vill. Selv den fredsorganisasjonen vi har tilhørt i mange tiår, ser ut for å ha problemer med kompasset. Vi må ikke la hensynet til politiske konsekvenser der øst – eller her hjemme – veie tyngre enn nødvendigheten av å komme fram til en fredelig slutt på krigen.

Forhandlinger burde være mulig – og kreves! – når vi vet at Ukraina og Russland sto last og brast som de to største delstatene i Sovjetsamveldet fram til 1991. De kan snakke sammen på beslektete slaviske språk. Ortodoks kristendom er utbredt hos begge. Striden nå gjelder områder med blandet etnisk befolkning.

Jo, vi ser godt at det er hederverdige intensjoner som ligger bak, når folk og politiske partier her hjemme slutter opp om fortsatt våpenstøtte: "Vi kan ikke la være å hjelpe Ukraina i forsvaret mot angriperen Russland!"

Det er bare den haken at fortsatt våpenhjelp fra Vesten kan få Russland til å ta i bruk atomvåpnene sine. Faren for det vokser når vestlig intervensjon øker. Vi aner konsekvensene, men fatter vi dem egentlig? Og skal vi være villige til å ta risken?

Nei! mener vi bestemt. Og vi oppfordrer Stortingets politikere til å sette foten ned for fortsatt våpeninnsats fra vår side: Dere forvalter ansvaret for hva Norge bidrar med – og til – i denne krigen.

Ta et aktivt fredsinitiativ, tydelig for hele verden.