Rødt vil ha buss i hele landet

I en kommentar 22.11 skriver politisk redaktør Anne Ekornholmen at Rødt ikke nevner distrikt når det er snakk om kollektivtrafikk i forslaget til vårt nye partiprogram.

Da tror jeg dessverre Ekornholmen har tatt en snarvei gjennom «søk og finn»-funksjonen når hun har lest programmet vårt. Det er mulig kollektivtrafikk ikke kommer opp når man søker på «distrikt» i programforslaget, men programmet har en rekke gode forslag for å sikre kollektivtransporten i distriktene.

For Rødt er absolutt klar over at bussen er hovedpulsåra i distriktene. Men kollektivtransport er ikke bare buss, det er også ferge, båt, og jernbane. Og kollektivtransporten kjemper vi for i kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Bussen skal kjøre – og de færreste vil vel anklage Rødt for å syns at det er en god ide at markedskreftene skal styre. Derfor gjør vi nettopp det som Ekornholmen etterlyser – legger den politiske vilja til for å sikre kollektivtransport i distriktene.

Det er kanskje ikke den lange, vanlige bussen som er løsninga i grisgrendte strøk, selv om den skal opprettholdes og gjeninnføres der rutene er lagt ned. Derfor vil Rødt ha flere ordninger der taxier kjører som kollektivtransport på faste, forhåndsbestilte ruter til lokal kollektivtransportpris.

Mellomlegget må selvfølgelig betales av det offentlige. Vi vil ha fullt skattefradrag for arbeidsreiser med kollektivtrafikk, inkludert båt- og fergetrafikk. Vi må sørge for et bedre hurtigbåttilbud på strekninger langs kysten, og billigere fergetransport for alle og ytterligerer reduserte priser på båt og ferge for de som pengder til arbeid, utdanning eller offentlige velferdstilbud.

På den måten sikrer vi kollektivtransport – også i distriktene.