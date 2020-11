Debatten om rødt kjøtt, klima og utslipp går videre. Men den er smalsporet.

Det fokuseres blant annet på at beiting i utmark må opphøre, og at for mye rødt kjøtt er usunt.

Våre forfedre livnærte seg ved siden av tilgjengelige plantekost, også av rødt kjøtt fra vilt. Mennesket var gjennom evolusjonen tilpasset dette. I debatten fokuseres det lite på næringsinnhold, sunnhet og tilsetningsstoffer i industrimat og hvordan de virker på menneskets tarm. Nyere forskning er opptatt av dette og forholdet til tarmens mikrobeflora, og mulige sammenhenger til flere «nyere» sykdommer hos mennesket.

De viktige fettsyrene Omega3 og Omega6 som finnes i kroppen hos mennesker og dyr nevnes ikke. Forholdet mellom Omega3 og Omega6 i kostholdet vårt bør ideelt være 1:2, mens det i dag ligger mellom 1:10 og 1:20.

Beite, linfrø og rapsolje øker innholdet av Omega3, og hos ville hjortedyr, storfe og småfe (sau/lam og geit) som beiter gress og urter, er forholdet 1:2. Dvs. ideelt innhold av den «positive» fettsyra Omega-3 i forhold til -6. Omega6 har stort sett motsatte virkninger i forhold til Omega3, bl.a. betennelsesreaksjoner, hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk.

Kilder til Omega6 er soya- og maisolje, samt kjøtt fra dyr som i dag får kraftfor som for en stor del er laget av soya og mais, slik som kylling, gris og oppdrettslaks. Også storfe og småfe som utenfor beitesesongen fores med kraftfor basert på soya, får forhøyet innhold av Omega6.

Husdyr og vilt beiter og gir gode levekår for 600–700 sårbare planter og dyr knyttet til kulturlandskapet. Åpne beitelandskap binder større mengder CO2 i planterøttene og reflekterer mer solvarme tilbake til verdensrommet (Albedoeffekten).

Foreløpige undersøkelser tyder på at småfe og storfe på beite på tross av sitt utslipp av CO2 og metangass, er tilnærmet klimanøytrale. Lammekjøtt rett fra beite kan derfor være både noe av det sunneste vi kan spise – og «klimavinner».