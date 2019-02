Riktig pålegg

Jeg synes det er bra at Mattilsynet gir pålegg til slike driftsbygninger.

- Krav om brannvarslingsanlegg har en både i forskrift om velferd for småfe og i forskrift om krav til byggeverk (byggeforskriften).

- Krav til minst to rømningsveier tilpassa dyrene har en både i forskrift om velferd for småfe og i forskrift om krav til byggeverk (byggeforskriften).

- Begge forskriftene har også krav om brannslokkningsapparater. Om avbilda port er hovedinngang til fjøset burde det hengt ett apparat der.

- Bildet viser et el. opplegg med skjøteledninger. I og med at mange branner starter i det elektriskanlegget er dette tvilsomt. KSL vil vel gi avvik på et slikt el.-opplegg.

Jeg vil anta at det strøs med tørr halm og at denne lett kan antennes før den er blitt oppfuktet av urin. Bildet viser flere brennbare gjenstander og tørr halm (hvor dyra ikke har tilgang) ved porten der det også er et tvilsomt el.opplegg.