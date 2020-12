Takket være en helt ekstraordinær innsats av bønder, slaktere, skjærere, grossister og kjøpmenn har rekordstore volumer kommet frem til kjøkkenet til norske forbrukere.

Altfor sjelden får bønder, matindustrien og kjøpmenn ros for den jobben de gjør for at matkundene får tak i de varene de vil ha. I høst har det vært en kontinuerlig kamp for å skaffe nok ribbe.

Hovedårsaken til den krevende situasjonen er naturligvis koronaviruset. Vi vet at hele verdikjeden, fra bonde til butikk, har stått på for å skaffe så mye norsk ribbe som overhodet mulig.

I NorgesGruppens butikker er det solgt 400 tonn ribbe mer enn i 2019. Da julen ringte inn hadde vi solgt 3000 tonn totalt. Cirka 85 prosent av ribba var norsk. Våre kunder vil aller helst ha norsk ribbe, men dessverre har kjøttindustrien i år vært nødt til å importere en del for å dekke etterspørselen.

Vi har hatt tett dialog med blant annet Bondelaget og Landbruksdirektoratet om den krevende situasjonen, og vi er trygge på at alle har gjort det som er mulig for at flest mulig skulle få norsk ribbe på tallerkenen.

I et innlegg i Nationen 21. desember skriver seniorrådgiver Siri Voll Dombu i NIBIO et innlegg om årets ribbesesong. I innlegget skriver hun at «Forbrukerne betaler mer for ribba i år. Butikker og importører tar gevinsten.»

Det er ikke riktig å si at «butikkene tar gevinsten». Det riktige er at butikkleddet fortsatt taper penger på å selge ribbe. Vi kan ikke skylde på andre enn oss selv for dette, men det er likevel et faktum.

Seniorrådgiveren fra Nibio beskriver den importerte ribba som «relativt billig». Det presise her er at det i desember har vært en toll på 51,50 kroner pr. kilo. Tollen kommer i tillegg til råvarekostnad, frakt, skjæring og pakking. I tillegg kommer merverdiavgift før man ender opp med en forbrukerpris.

Det er markedsregulator (Nortura) som avgjør når det er behov for å importere svin.

Aktører som importerer svin kan heller ikke beskyldes for å ha sterke kommersielle interesser i å importere. Den viktigste begrunnelsen for å importere er ikke økt profitt, men ganske enkelt behovet for nok råvare for å kunne dekke etterspørselen.

Når vi har kost oss med årets ribbe, kan vi sende en vennlig tanke til svinebønder, Nortura, Fatland, Prima Jæren, Furuseth og alle andre som har gjort en kjempeinnsats.

Uansett om vi spiser ribbe, pinnekjøtt, lutefisk eller kalkun. Og uansett om tilbehøret er kålrot, poteter eller rosenkål: Aldri har det vært produsert, pakket, distribuert og solgt mer enn i årets julehandel. Bak disse enorme volumene er det noen som har stått på dag og natt.