Totalt fôropptak på utmarksbeite er reikna ut til 319 mill FEm, ikkje 800.000 som eg skreiv. (Ein foreining FEm tilsvarar ca næringsverdien i 1 kg bygg).

Medel grasavling, 400 FEm pr daa (budsjettnemnda 2004) og denne omreikna til nettoavling, minus 10-20 prosent, vil det krevje cirka 1.000.000 daa eng for å produsere 319 mill FEm. Dersom utmarksbeite blir bytta ut med innmarksbeite vil dette krevje truleg 2 mill daa, fordi det er stort svinn.

Verdien av 319 mill FEm vart i 2006 sett til 800 mill kr, etter kr 2,50 pr FEm. Omreiknad til dagens verdi kan den minst doblast, 1,6 milliardar

Dyretal med mer vart tatt frå søknad om produksjonstilskot 2003-2005. Talet på dyr er truleg endra, men notatet visar at drøvtyggarar på utmarksbeite er ein stor resurs og produserar viktige matvarer med høg proteinverdi. Desse opplysningane kjem frå notat 2006-15, ved Senter for matpolitikk og marknad og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.