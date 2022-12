Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

"Totalt reduseres drivstoffavgiftene i veitrafikken for folk flest med 600 millioner kroner. Når også avgiftslettelsen på mineralolje er regnet inn, er den totale reduseringen på cirka 2,2 milliarder kroner etter at økningen av CO2-avgiftene er medregnet", melder Nationen 15. desember. Regjeringens mål er i følge avisa "billigere pumpepris".

Hvorfor denne stimulansen til økt veitrafikk bare uker etter toppmøtet om klima i Sharm El Sheikh og samtidig med toppmøtet om biologisk mangfold i Montréal? Hvorfor dele ut penger til bilister enten de bor 50 meter fra nærmeste trikkeholdeplass eller en mil fra en buss som går to ganger i døgnet?

Et bedre alternativ fins: Klimaavgift til fordeling. En slik avgift kan settes så høy at den får virkning på biltrafikken uten at den rammer dem som er avhengige av bilen i daglig virke. Avgiften som betales inn, betales i sin helhet ut til alle landets innbyggere, og innebærer derfor ikke noen generell avgiftskjerpelse.

Utbetalingen kan (bør) graderes etter bosted, for eksempel slik at summen økes jevnt med synkende befolkningstetthet i kommunen og fylket en bor i. En innbygger i Drammen vil få mer utbetalt enn en innbygger i Oslo, en innbygger i Ål i Hallingdal vil få mer utbetalt enn en innbygger i Drammen, og en innbygger i Ballangen vil få mer utbetalt enn en innbygger i Ål.

Hva er grunnen til at regjeringen i stedet for en slik rettferdig ordning med positiv miljø- og klimaeffekt, velger en endring i avgiftssystemet som vil gi høyere klimagassutslipp, mer lokal forurensning (som svevestøv), mer nedbygging av natur og matjord (mer trafikk = bredere veier), og generelt gir større avgiftslette til dem med høyest inntekt?