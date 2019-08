Rett treslag på rett sted

Vi kan ikke løse ett naturproblem, klimaendringer, med å «skape» et nytt; tap av naturmangfold. Dette skriver Torgeir Strøm, som er SV-politiker og innbitt motstander av sitkagran i Norge, i Nationen 31. juli.

Som en kjent svensk trubadur trives også Strøm best i åpne landskap. De åpne landskapene langs stor del av vår lange kyst er ikke naturlige men menneskeskapte: Den naturlige skogen som var der ble nedhogd for lenge siden, for å skaffe trevirke til både eksport, byggematerialer og brensel. Det kunne ikke komme opp ny skog der, så lenge det var sauer og geiter på beite der omtrent hele året.

Undertegnede har kjørt en vegstrekning på Mørekysten, som kalles Atlanterhavsvegen. Den ble bygd med bruer mellom flere øyer, for å skaffe fast forbindelse til og fra kystbygder som før hadde bare stormutsatte båtforbindelser, bl. a. over Hustadvika. Det jeg la mest merke til der, var at det ved mange småbruk og andre boliger var plantet små belter av sitkagran, for å få le mot stormene som kommer inn fra havet.

Det var istid for bare ti tusen år siden. Treslagene som kom hit etter den er vel fortsatt tilpasset til naturforholdene der de kom fra. Det fremmede treslaget sitkagran er hentet fra nordlig del av vestkysten i Nord-Amerika, der naturforholdene tilsvarer de på den norske vestkysten, og til og med ved Hustadvika!

Nyordet skogvern har erstattet det eldre ordet verneskog; men har ikke den samme betydningen: Verneskog var (og er) et belte med kortvokst bjørkeskog og kronglete furu-trær opp mot fjellet, som skulle beskytte produktiv skog nedenfor mot barskt fjellklima. Det trengs verneskog også ut mot havet. Sitkagran er utvilsomt det treslaget som er best egnet som verneskog mot havet, på vestkysten i Norge så vel som på vestkysten i Canada og Alaska.