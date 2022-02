Rett å stenge hytter av villreinomsyn

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Men ein føreset at også DNT-hytter og private turisthytter med DNT-avtale i andre villreinområde blir stengt. At Haukeliseter turisthytte ikkje blir stengt er truleg av omsyn til beredskap og tryggleik for trafikken på heilårsvegen E 134.

Men turisthytta matar inn mange turistar som vil nytte områda langt innover både nord og sør for E 134 der det er villreinområde. Kanskje burde turisthytta bli halden open bare i sikrings- og beredskapssamanheng og elles vera stengt for turistar og feriefolk.

Ifølge leiar i villreinnemda for Hardangervidda og leiar i villreinrådet i Noreg, Erlend Lægreid, burde periodane for hyttestenging vore noko lengre av omsyn til villreinen. Nå er dei foreslåtte periodane frå 1. mai til 10. juni og frå 15. oktober til 1. mai.

Etter ein lang vinter på «sparebluss» treng villreinen ro på vårparten, ikkje minst av omsyn til kalvinga som nærmar seg når simlene trekker til kalvingsplassane. Derfor burde denne perioden for hyttestenging vore frå 1. april og ut juni månad.

Vinteren er «flaskehalsen» for villreinen når det gjeld å skaffe seg næring. Derfor er, det viktig at han ikkje blir forstyrra i vinterbeiteområda på denne tida. Hyttene burde derfor vera stengt frå 1. oktober til ut mai månad, ein periode ofte med full vinter i høgfjellet.

Skal hyttestenginga ha best mogleg effekt med omsyn til redusert turisttrafikk og med det ro for villreinen, bør periodane for hyttestenging ikkje vera så snevre som det er lagt opp til. Noko ferdsel vil det uansett vera, både motorisert og på ski. Derfor trengs det i tillegg til at turisthytter er stengt førast oppsyn med unødvendig ferdsel, til dømes av Statens naturoppsyn.

Sommarskiløyping bør innskrenkast og bare gå føre seg i område der det erfaringsmessig og tradisjonelt ikkje er villrein på desse tidene.