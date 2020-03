Respektløshet i beste sendetid

En reise til Canadas villmark står høyt oppe på min to do-liste. Store fiskeopplevelser, fantastisk natur, en fair sjanse for å møte bjørn og andre dyr, er en forlokkende kombinasjon. Derfor gledet jeg meg stort til serien «Vill i hjertet» på TV 2, som følger den selverklærte «eventyreren»Tonje Blomseth og hennes kjæreste på tur i nettopp Canadas villmark.

Det ble en skikkelig nedtur!

Jeg heier på ungt engasjement for og i villmarka – og særlig fra jenter! Det trenger vi. Men det vitner ikke bare om dårlige forberedelser, men også en grunnleggende mangel på respekt for natur og lovverk, når paret – åpenbart uten tillatelse – feller trær og bygger ei koie der ute i skogen. Å ta seg til rette på den måten, er særdeles lite sjarmerende og det er heller ikke spesielt god norgesreklame! Tårene som naturlig nok ble felt da canadiske myndigheter beordret koia revet, gjorde derfor lite inntrykk på meg.

Så viser det seg også at paret har jaktet ulovlig. I en artikkel i Yukon News står det at Blomseth ble ilagt en bot på 1000 dollar for å skyte rype utenfor sesongen. Da hun ble konfrontert med påstanden, forsøkte Blomseth først å nekte for at det hadde skjedd, men bildene hun selv hadde postet i sosiale medier fortalte en annen historie. Som om ikke dette var nok, måtte paret også instrueres til å rydde opp søpla i leiren sin, ifølge artikkelen.

Det Tonje Blomseth gjør seg skyldig i, er alvorlig av flere grunner.

Villmark er nettopp villmark fordi den er underlagt et strengt vern – og «eventyrere» som ikke evner eller ønsker å respektere det, har ikke noe der å gjøre. La oss snu på historien, og tenke oss at en utenlandsk turist forsøplet, bygde og jaktet ulovlig i en norsk nasjonalpark... Jeg er rimelig sikker på at reaksjonene hadde vært sterke!

Dessuten rammer Blomseths oppførsel alle skikkelige, lovlydige og samvittighetsfulle friluftsfolk, som det heldigvis er mange av. Jeg lurer på om hun i det hele tatt har ofret det en tanke? Eller har behovet for egen profilering, gjort at hun har mistet gangsynet fullstendig? Blomseth kunne ha vært en flott, ung villmarks-ambassdør. Nå har hun en stor jobb å gjøre, om vi skal ta henne seriøst i fremtiden.

Men det er hun ikke alene om. TV 2 har også en jobb å gjøre. Det undrer meg at kanalen ikke innser hvor uheldig serien «Vill i hjertet» er. For dem, for Tonje Blomseth og omdømmet til oss som er glade i naturen. Dette var bare trist.