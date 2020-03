Replikk til Askild Eggebø

Leser Askild Eggebø og resten av styret i Tine avslutningen i mitt innlegg er det nettopp det jeg oppfordrer til.

Problemet er at Tine har gått ut og sagt at alt fôr skal være norsk. Ikke mest mulig som du skriver er Tines mål. Det er unødvendig å gjenta alle argumentene for at et slikt absolutt mål ikke er lurt. Flott at Tine har tro på vår evne til innovasjon i kraftfôrbransjen, men jeg må nok dempe forventningene. Vi har kunnskapen til å ta i bruk de mulighetene Eggebø peker på, men til en kostnad per i dag som den norske melka ikke er i nærheten av å kunne dekke.

Egentlig handler dette om hva som er smart kommunikasjon. Jeg mener det er riktig å kommunisere det samme som en arbeider for. Forsøk på dobbelkommunikasjon er ingen god strategi.

Så om Tine blir enig med seg selv, kan jeg bruke samme avslutning som Eggebø.

«Det aller viktigste er retningen, og der er vi enige: Vi må bevege oss i retning mer norske råvarer.»