«Rent kjøtt» er positivt for dyrevelferden

Nationen skrev nylig om en britisk rapport, hvor avisen trakk frem at produksjon av «rent kjøtt» ikke nødvendigvis vil være bedre for klimaet enn vanlig storfekjøtt. Men dette er bare et av scenarioene i rapporten.

Forfatterne av rapporten har tatt utgangspunkt i fire hypotetiske scenarioer, som de selv kaller noe spekulative. I følge rapporten vil utslippene fra rent kjøtt være avhengig av hvor energieffektiv produksjonen blir, og hvorvidt det er fornybar energi som brukes i produksjonen.

Et scenario viser at rent kjøtt kan bidra til større klimagassutslipp enn biffproduksjon på lang sikt. Det er dette som er blitt omtalt i Nationen. En av de andre mulighetene viser derimot at energieffektiv produksjon av rent kjøtt vil være mer klimavennlig en biffproduksjon, selv uten bruk av fornybar energi.

Det er også viktig å huske på at produksjon av rent kjøtt vil kunne være fordelaktig på mange andre områder enn for klimaet. Foreløpige analyser viser at produksjonen kan bruke 99 prosent mindre landområder og 82–96 prosent mindre vannressurser enn konvensjonell produksjon.

Med rent kjøtt vil man også minske behovet for håndtering og disponering av husdyrgjødsel og redusere utslipp av nitrogen, fosfor og plantevernmidler. Ikke minst vil produksjon av rent kjøtt være fordelaktig for de rundt 70 milliardene dyr som i dag holdes i industriell husdyrproduksjon på verdensbasis. Det høye kjøttkonsumet som følger av intensivt landbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden.

Storskalaproduksjon av rent kjøtt er et godt stykke frem i tid ennå, og selv om den miljømessige og etiske appellen er stor, er det slett ikke sikkert at dette er hele løsningen. Det som er sikkert allerede i dag, er at vi må redusere forbruket vårt av kjøtt, for miljøet, helsa og dyrevelferden.