Rekruttering til jordskifterettene i Nord-Norge

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Domstoladministrasjonen vedtok derfor nylig flere tiltak for styrke rekrutteringen til jordskifterettene i Nord-Norge.

Ett av de foreslåtte tiltakene til Domstoladministrasjonen er rettet inn mot utdanningsinstitusjonene, og forslaget lyder: «Det etableres kontakt med andre offentlig etater i Nord-Norge med mål om å få til et samarbeid om å forsøke å etablere et utdanningstilbud i Nord-Norge for master i eiendom, og bachelor i eiendomslandmåling.»

Utfordringene i Nord-Norge har vært varslet. Allerede i 2009 skrev Øyvind Ravna en fagartikkel som tok opp spørsmålet om behovet for en jordskifteutdanning i Nord-Norge. Ravna konkluderte med at det beste for rekrutteringssituasjonen ville være å etablere en jordskifteutdannelse i Nord-Norge.

I dag er det to utdanningsinstitusjoner som tilbyr jordskifteutdannelse. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har siden 1897 utdannet jordskiftekandidater (i dag master i eiendom) og i 2015 startet de første kullet på en nyetablert masterutdannelse på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Siden 2015 har de to utdanningsinstitusjonene til sammen utdannet cirka 40 kandidater i året. Aldri før har det blitt utdannet så mange potensielle kandidater til jordskifterettene. Likevel er det kun 10 prosent av disse kandidatene som velger jordskifteretten.

En av utfordringene handler om studentens bosted og tilknytning. De som søker til studier i eiendomsfag ved NMBU er i hovedsak studenter med bosted på Østlandet. Ved HVL i Bergen er de fleste bosatt på Vestlandet. Det er et fåtall studenter fra Trøndelag og nordover.

Annonse

Etter jordskifteloven skal en jordskiftedommer ha en jordskiftefaglig utdannelse på mastergradsnivå. Styret i Domstoladministrasjonen har stilt detaljerte kompetansekrav til hva denne mastergraden skal inneholde.

Kjernekompetansen er knyttet til eiendomsfag, juridiske fag, geomatikk og økonomi- og planfag. Det er med andre ord en utdannelse som forutsetter et bredt sammensatt fagmiljø ved undervisningsinstitusjonen. Det er ressurskrevende å etablere en ny mastergrad og de akademiske fagmiljøene innenfor jordskifte er dessuten små.

I dag er det samarbeid mellom NMBU og HVL. For eksempel har de to utdanningene hatt et felles avsluttende feltkurs i jordskifte de siste seks årene. Det er også gode muligheter for å starte utdannelsen på HVL og avslutte på NMBU og omvendt.

Det er ikke bare jordskifterettene i Nord-Norge som har behov for kandidater. I en kronikk i Nordlys i november ble det uttrykt en bekymring for samfunnsutviklingen i Troms og Finnmark ved at det var mangel på både eiendomslandmålere og arealplanleggere.

Et forslag til løsning kan være å tilby en grunnutdanning i Nord-Norge lagt til et fagmiljø som har noe av kjernekompetansen som forutsettes. Videre vil det være naturlig å inngå samarbeid med undervisningsstedene med spesialkompetanse innenfor jordskiftefag. Med to års erfaring med- og utvikling av digital undervisning, er det naturlig å tenke at dette bør kunne komme flere til gode

Nå venter vi spent initiativet til Domstoladministrasjonen.