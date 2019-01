Regulering av griseproduksjonen

For eksempel 4000-5000 smågris pr konsesjon, så kan produsenten ha så mange purker som han ønsker.

Skissert forslag på antal purker verker for komplisert og vanskeleg å rekne ut, det krev mykje byråkrati. Det er i strid med det som står skrive om landbruk i den nye regjeringserklæringa. Der står det at regjeringa skal gjennomføre fleire forenklinger som reduserer byråkratiet og gjer bondens kvardag enklare.

Døde dyr må på ingen måte teljast med i konsesjonssamanheng. Griser over 50 kg som er solgt eller slakta, skal teljast som slaktegris konsesjonsmessig. Konsesjonsregelverket bør vera likt for alle norske svinebesetninger, avls- og formeiringsbesetninger intet unntak!

Vi meiner også at det blir feil å spør Norsvin og slakteria om råd i denne saka, sidan dei har eigne særinteresser. For eksempel ønsker Norsvin å selge mest mogleg sæddoser, og slakteria er redde for å mista tilgang til billig produksjonskjøtt (ungpurkeslakt til kr. 14,- pr kg).

Omstillingstida for produsentane som driv med eingangspurker i dag bør vera tre år, ikkje meir. Vi ser for oss ei betre framtid for alle som driver med gris med desse tiltaka, og at dette vil føre til balanse i marknaden.

Forhåpentlegvis vil dette gi grisegod økonomi for alle som driver med gris i Norge!