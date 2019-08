Det brenner i Amazonas. Både med støtte fra og med støtte til Brasils president Jair Bolsonaro, brenner bønder, skogbrukere og forretningsfolk regnskog for å rydde nytt land. Det nye landet skal brukes til jordbruksproduksjon.

Her hjemme er vi i sjokk og er vantro over tap av regnskog, uerstattelige økologiske og kulturelle verdier og for regnskogens viktige funksjon for klodens klima. Media over hele verden følger utviklingen tett. Engasjementet er høyt på sosiale medier. Det samles inn store summer til støtte for organisasjoner som jobber for bevaring av regnskogen, fra enkeltpersoner og fra stater.

Mange vil hjelpe til for at brannene skal slukkes, men president Bolsonaro takker så langt nei og går heller i disputt med kritikere av hans manglende interesse for klimaendring, miljøet og urfolks retter. Han ser ut til å ville vite best selv hva som er i Brasil sine interesser. Og for øyeblikket er det ikke å stoppe brannene og bevare regnskogen.

Hvordan angår dette oss, ut over at vi blir opprørt? Tenker vi på at vi selv er forbrukere av Brasils jordbruksprodukter? At vi også driver etterspørselen etter mer jord i Brasil oppover?

Ifølge Felleskjøpets «Fakta om soya» kjøper Norge rundt 1 prosent av Brasil totale produksjon som ingrediens til fôr. Dette utgjør om lag 1 millioner tonn. Av dette går 20 prosent til husdyrproduksjon og 80 prosent til fiskeoppdrett. Soyaen som blir importert er bærekraftssertifisert. Det er vi opptatt av og det har vi også råd til. At bare 2 prosent (samme kilde) av verdens soya har slik sertifisering gir et dårlig bilde av denne industrien.

I tillegg til soya til fôr, er det god grunn til å anta at det er mange andre varer som også er avhengig av Brasils jordressurser. Det gjelder både vårt matforbruk og forbruk av varer ellers, enten det er som bearbeida matvarer eller i varer av kuskinn, slik som i sko, klær og interiør. Det et ifølge Global Canopy, en organisasjon som fokuserer på koblinger mellom produksjon, marked og avskoging, altfor få selskap som stiller krav til at alle leverandører i kjeden forplikter seg til bevaring av regnskog.

Annonse

Derfor kan noen bønder og deres allierte, med president Bolsonaro sin velsignelse, rydde mer jord der det tidligere var regnskog.

Nå bør en heller ikke være helt ukritisk til sertifiseringsordninger som lover bærekraft, miljø og bevaring av regnskog – eller for andre formål. Tradisjonelt har nordmenn hatt høy tillit til at det offentlige har tatt ansvaret for at det som vi kan kjøpe i butikken er av en slik kvalitet at det ikke er, eller har vært, til skade for mennesker, dyr eller natur.

Med markedets respons på vår vilje og evne til å betale litt mer, har antallet sertifiseringsordninger økt de siste tiårene. Varer med såkalte sertifikater kan selges til en litt høyere pris enn «vanlige» varer. Sertifiseringsordningene kan være initiert av private selskap eller ideelle organisasjoner, alene eller i samarbeid med offentlige institusjoner. Formålet kan være godt, men innholdet kan fremstå diffust eller med for enkle kriterier.

Sertifiseringsordningene kan trygge markedsandeler og kontroll over verdikjeden for eierne. Å velge varer med bærekraftssertifikat kan også trygge samvittigheten til den som forbruker mye, eller forbruker varer hvor kunnskapen vår egentlig tilsier at vi burde la være.

Vi har innrettet vår matproduksjon på en sånn måte at vi legger beslag på et vesentlig areal i Brasil. Som her hjemme, fremstår jordbruksjord som et knapt gode, men på en annen måte. I Brasil har arealene en verdi i form av det de bidrar med i produksjon av eksportvarer. Derfor kan noen bønder og deres allierte, med president Bolsonaro sin velsignelse, rydde mer jord der det tidligere var regnskog. Så – hvordan kan vi redusere vår del av presset på Brasils regnskog? Holder det å betale 500 kroner for å slukke en brann, for så å kjøpe et soyafôret kjøtt- eller fiskestykke til middag?

Å handle riktig er ikke lett når informasjonen vi har tilgang til er kompleks og til tider motstridende. Fasiten passer ikke på alle spørsmålene vi har. Rett svar på ett spørsmål kan gi galt svar på det andre. Slik er det i den pågående klimadebatten om mat og andre jordbruksvarer, hvor Brasils regnskog også spiller en rolle.

Hvor langt er vi villig til å gå for å ta inn over oss hvordan vi er med å påvirke den virkeligheten som opprører oss? Hvis vi ikke er villig til å endre på hva vi skal spise, må vi kanskje heller være villige til å betale litt mer for mat produsert med en høyere andel hjemmeproduserte innsatsfaktorer enn det som er tilfelle i dag. At det kan være gunstig i klimasammenheng også, er ingen ulempe.