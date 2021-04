Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det var den arbeidsdagen. Jeg må jobbe 8 timer for å betale den.

200 kr timen er det jeg har tatt ut i lønn jamnt over de 8 åra jeg har vært bonde på heltid. Og det er MYE, gjennomsnittslønna ligger på 135,- .

Mens jeg har produsert egg og lammekjøtt har jeg hele tida leita etter andre inntekter, for det er ikke nok å levere 120 tonn med egg i året (ca 2 millioner egg!) og 4000 lammemiddager. Med diverse tilleggsnæringer har det som regel godt bikka 40 timers uker.

I landbruket er det ikke sånn at man fra et år til et annet veit om man har det man trenger til å betale faste private kostnader, mat, klær og fritidsaktiviteter til unga. Det eneste vi veit med sikkerhet er at det til enhver tid er store utgifter. Og alt øker - kraftfôrpriser, diesel og andre innsatsmidler, for ikke å snakke om prisen ut til andre håndverkere.

De fleste kollegaene mine mekker og fikser og snekrer og kobler strøm sjæl, både mandag og søndag, 1.påskedag og kristi himmelfart! Det koster også. I tapt TID. Tid som andre bruker på litt helgefri, barnebursdager eller foreldremøter…

For et eggebrett på litt under 2 kilo får jeg utbetalt i underkant av 40 kr (og jeg har vært griseheldig og hatt en god avtale). Av det sitter jeg igjen med ca 10 prosent lønn per brett.

Lammeslakta er vi heldige om vi får 50 kr kiloen for. I fjor høst så jeg lammestrimler til 68 kr for 300 gram. Det er 226 kr/kg det! Hvor blir fortjenesten av?

Kontrastene er store til de åra jeg var ansatt i det offentlige. Fra 2005-2011 gikk jeg opp 180.000 i lønn. Uten å løfte en finger!!!. Fra 315.000 til 495.000 kroner på seks år, for å sitte på rævva, skrive planer, flytte på papirer og reise på konferanser i inn- og utland.

Jeg fikk vondt i ryggen av å sitte så mye stille, men ikke vart jeg møkkete og ikke vart jeg svett. Ikke fikk jeg utretta så mye heller synes jeg, i motsetning til hva jeg har fått til med å være bonde.

Jeg synes det er meningsfullt å produsere mat. Fullt så moro er det ikke når det er tordenvær eller snøstorm og strømbrudd, og du er ansvarlig for å holde både dyra og nødaggreatet i live. Og det skjer om det er 17.mai, sommerferie, julaften eller nyttårsaften aldri så mye.

Ikke er det så artig å spa verken tørr eller blaut hønemøkk på de datoene heller, for ikke å snakke om å ligge på magan i hønemøkka for å lirke i gang et monstrum av en gjødselskrue når du egentlig skulle ha sitti på toget til Dovre på to dagers ferie med unga dine…

Ikke er det moro å slå albuen i ei stålstang midt i arbeidstida , en albuesmell som gjør at du ikke kan løfte kaffekanna på et halvt år og som i neste omgang gjør at du får senebetennelse i den andre armen på grunn av overbelastning.

Mange priser norsk mat og støtter lokale bønder. Realiteten er at vi gir blod, svette og tårer, bokstavelig talt! Nattesøvn blir det dårlig med når du lurer på om du har inntekter til neste regningsrunde. Når vi da får høre at vi plager dyra våre med å ha de i «fangenskap» blir jeg forbanna. Og lei meg.

En kollega av meg prøver å ikke jobbe så mye på søndag. Bare 2-3 timer i fjøset om morran for å mjølke. Og det samme om kvelden. Og så betaler han regninger etter dugurden, for det er ikke egentlig jobb…

Har du lyst på fortsatt lys i glasa, norsk, ærlig, rein mat , god dyrevelferd og fine kulturlandskap så er det nå toget går. Kjøttdeig og annen mat får vi nok alltids tak i fra Tyskland. Og de som tjener mest på det er verken dama i kassa eller butikksjefen, men tre grådige kjedesjefer. Det er ikke Kiwi som gjør maten din billig. Det er vi bønder.