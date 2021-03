Regjeringen vurderer regler fortløpende

Det vil ta tid før vi er tilbake til normalen i Norge. Det betyr ikke at grøntnæringen er ekskludert fra å hente inn folk til over sommeren, slik det kan virke når man leser Nationen. Regjeringen vurderer fortløpende hvilke innreiseregler som skal gjelde. Akkurat nå er grensene tilnærmet stengt fordi vi skal kunne ha mer kontroll på importsmitten.

Annonse

Til Klassekampen uttalte jeg at det vil kunne ta lang tid før det blir åpnet for arbeidsreiser på vanlig måte. Med det mente jeg arbeidsreiser som vi kjente dem før koronapandemien - uten restriksjoner, tester og karantener. Vi må være forberedt på å ha strenge innreiserestriksjoner i måneder framover. Regjeringen er samtidig opptatt av at smitteverntiltakene må være forholdsmessige. Derfor vurderes reglene for innreise fortløpende.

Stengte grenser har konsekvenser for bedrifter som trenger arbeidsinnvandrere. Noen bransjer kan ikke vente på arbeidskraft som kanskje ikke kommer - på grunn av fly som ikke går eller stengte grenser. Derfor har regjeringen bedt Nav og landbruksnæringen om å samarbeide om å fylle de ledige stillingene.

Jeg forstår at det ikke bare er å knipse i fingrene og så finner arbeidsledige nordmenn seg til rette i jordbæråkeren. Men det kan altså i en periode bli krevende å dekke arbeidskraftsbehovet med utenlandsk arbeidskraft, og da må vi se på hvilke muligheter som finnes innenlands.