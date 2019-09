Regjeringen vil tvinge elever til å flytte på hybel

Regjeringen går inn for å innføre rent karakterbasert inntak til videregående skoler i alle landets fylker. Regjeringen overkjører med dette lokalpolitikere over hele landet og tar fra dem makt og myndighet.

Verst vil dette gå ut over ungdom. Det er en stor risiko for at rent karakterbasert inntak vil føre til skolenedleggelser, et svekket skoletilbud og at flere ungdommer blir tvunget til å flytte på hybel når de er 15 år gamle.

Å kalle ordningen for "fritt skolevalg" er svært misvisende. Et mye mer treffende navn på ordningen er "karakterbasert opptak". I realiteten er dette valget kun fritt for de elevene med de sterkeste karakterene. De kan velge og vrake mellom alle tilbudene. Resten har ikke fritt skolevalg.

En slik ordning går hardest utover de faglig svakeste elevene. De vil risikere å måtte flytte fordi den nærmeste skolen er så populær at de blir utdanket av de faglig sterke elevene i kampen om plassene. Målet må være å hjelpe disse elevene, og det gjør man ikke ved å tvinge dem til å flytte.

Senterpartiet har hele veien ment at en tvangsbasert regionreform er svært uklokt. Vi vil lytte til de som vet hvor skoen trykker, og respektere det lokale selvstyret. Regjeringen presset gjennom en gedigen tvangsform, med løfte om at staten skulle flytte flere oppgaver fra staten til fylkene - disse oppgavene har vi hittil ikke sett noe til.

Toppen av kransekaka blir det derfor når regjeringen nå vil ta fra fylkene styringen over inntaksmodellen for videregående skole. De viser en grunnleggende mistillit overfor de folkevalgte som innbyggerne i fylket har valgt til å representere seg i slike spørsmål.

I Oslo ser vi det styggeste resultatet av det systemet regjeringen nå vil påtvinge resten av landet. Der er det kun 18 prosent av elevene som har et reelt fritt skolevalg. De 82 prosent av elevene med dårligere karakterer har ikke noen slik frihet. Dette har ført til en sterk utvikling av A- og B-skoler.

Det er all grunn til å tro at dette også vil skje andre steder, spesielt der skolene ligger geografisk nært hverandre. Da de faglig sterke elevene flykter til èn skole, gjør også de godt utdannede lærerne gjerne det, noe som skaper en negativ spiral. Målet må være å ha gode, mangfoldige skoler der folk bor, ikke et sterkt skille med eliteskoler og taperskoler.

Vi er redd for at elevene som blir tvunget til å flytte på hybel for å gå på skole, heller velger å droppe ut av skolen. Da har vi fått et skolesystem som gjør det motsatte av det som er meningen. Vi vil ha et godt og desentralisert skoletilbud i hele landet. Uansett om du er 16 år og bor i Drammen, i Årdal, i Trysil eller på Lillehammer, så skal du ha rett til å gå på den skolen som ligger nærmest der du bor og som tilbyr den linja du ønsker å gå.