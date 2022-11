Regjeringen vil styrke naturens rolle i klimaomstillingen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Miljøorganisasjonene har vært kritiske til regjeringens politikk for å kutte utslipp og øke opptak i naturen og landområdene våre i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet. Det er derfor gledelig at de i en kronikk i Nationen 18. 11 kommer med konkrete forslag til hvordan naturen kan bidra i klimakampen.

Denne regjeringen er opptatt av at vi må ta bedre vare på naturen, og se naturkrisen og klimakrisen i sammenheng. Vi må rett og slett slutte å bruke naturen som et kredittkort uten grense.

Samtidig er det ingen quick fix i skog og arealbruk. Samfunnshensyn må veies mot hverandre. Naturen kommer ofte til kort i møte med andre hensyn og nedprioriteres når beslutninger tas. Ikke fordi vi ikke er glad i naturen, men fordi vi ikke har noen regnestykker for de enorme verdiene naturen faktisk står for i økonomien vår. Da ser vi heller ikke hva vi taper når vi forbruker natur.

Derfor vil denne regjeringen få på plass et naturregnskap. Et naturregnskap vil vise hvor mye natur vi har, tilstanden til naturen og naturens økonomiske verdi. Det er først når vi vet hva tap av natur betyr for økonomi og samfunn at vi reelt kan prioritere natur i politiske beslutninger der fordeler og ulemper vurderes og avveies.

Og vi vet at natur også er viktig for verdiskapingen globalt og nasjonalt. Omtrent halvparten av den globale verdiskapingen er helt eller delvis avhengig av naturen ifølge en rapport fra Verdens økonomiske forum (WEF).

Samtidig går verdens naturmangfold tapt i høyt tempo. Også i Norge er mye av verdiskapingen avhengig av naturressurser. Det er en av grunnene til at regjeringen har oppnevnt et naturrisikoutvalg, som skal sette søkelyset på samfunnets avhengighet av naturen.

Regjeringen er også godt i gang med å etablere en meny av tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand. I første omgang har vi startet med skog.

En stor driver bak tap av natur og kilde til klimagassutslipp er avskoging. Her fjernes skog for å bygge eksempelvis veier, kjøpesentre og hytter. Det er ikke til å stikke under stol at åtte år med Frp-styrt samferdselspolitikk setter sine spor i naturen.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen nå vil endre på veinormalen slik at kommende veitraseer i større grad kan pusse opp og forbedre eksisterende veinett, heller enn å bygge nye traseer og dermed ødelegge natur.

Bebyggelse spiller også inn. Regjeringen har nettopp publisert en ny veileder for fritidsbebyggelse hvor hensynet til klima og miljø får et større fokus. I tillegg skal de statlige planretningslinjene for bolig, areal og transportplanlegging revideres.

Dette vil ikke ta oss hele veien til mål, og vi er i full sving med å videreutvikle politikken for å redusere utslippene og øke opptaket ytterligere. I dette arbeidet ønsker vi organisasjonenes konstruktive innspill velkommen.