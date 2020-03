Regjeringen vil styrke domstolene – også i distriktene

«Storstilt sentralisering av dommer-makt», skriver Eva Nordlund i Nationen om regjeringens forslag til ny domstolstruktur. Hun bekymrer seg for sorenskrivernes fremtid. Jeg er opptatt av at vi må styrke rettsstaten i hele Norge.

Les kommentaren til Nationens Eva Nordlund:

Hvordan skal vi sikre at vi får domstoler som er gode, effektive og tilgjengelige for folk – uansett hvor man bor i landet? Det må være utgangspunktet for debatten – ikke strukturen. Regjeringens nye forslag vil styrke rettssikkerheten og opprettholde kompetansearbeidsplasser – i hele landet.

Norge er i dag delt inn i 60 rettskretser med til sammen 69 rettssteder. Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å ha færre, men større rettskretser. De anbefaler også å halvere antall rettssteder. Dette synes jeg at er å gå for langt, fordi det vil medføre at rettssteder i mindre tettsteder forsvinner. Domstolene er viktige kompetansearbeidsplasser som jeg mener at vi tvert imot bør sørge for at vi har spredt rundt i landet, og ikke sentralisert i byene.

Regjeringens alternative forslag å beholde alle dagens rettssteder selv om man – i likhet med kommisjonens forslag – reduserer antall rettskretser. Domstolene vil da få større områder med flere rettssteder.

Jeg har tro på at dette alternativet vil gi oss domstoler som kan bygge og opprettholde sterke fagmiljøer. Det gjør at domstolene kan ha en mer effektiv ressursutnyttelse ved at vi kan flytte saker fra overoppfylte rettssaler til steder med bedre kapasitet. Og man er bedre forberedt i møte med syke dommere, store saker og inhabilitet.

Samtidig opprettholder vi alle de rettsstedene som finnes der ute. Folk flest vil fremdeles ha en domstol i nærheten av der de bor og vi opprettholder viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene. Og faktisk er det slik, at distriktene vil bli styrket med denne løsningen, fordi de får tilgang til mer kompetanse og større kapasitet.

Nordlund bekymrer seg for sorenskriverens fremtid og domstolenes uavhengighet. Vi mister ikke den selvstendige domstollederen som evner «å stå opp mot ytre press», slik kommentaren viser til. Tvert imot: En mer profesjonalisert domstollederrolle kan gjøre domstolene mindre sårbare for politisk påtrykk.

Hvorfor gjør vi dette nå?

Domstolkommisjonen startet en viktig debatt om organiseringen av domstolene. De pekte på små rettskretser, at domstolenes fagmiljøer lett blir sårbare, at det er ikke alltid like lett å rekruttere enkelte steder og at det er store forskjeller mellom de ulike domstolene. Samtidig pekte en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i fjor på noen av de samme utfordringene som Domstolkommisjonen: store forskjeller i effektivitet mellom domstolene og manglende fleksibilitet.

Strukturen er bare et virkemiddel. Målet er domstoler som er tilgjengelige for alle som trenger dem, og som kan prøve saker innen rimelig tid og fatter riktige avgjørelser – uansett hvor man bor. Nå skal saken på høring, og alle som er berørt vil få anledning til å uttale seg.