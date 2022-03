Regjeringen tar ansvar for lønnsomhet i norsk matkornproduksjon

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

At Hans Bårdsgård i Nationen 9. mars spekulerer i noe annet får stå for hans regning. Mitt fokus er at Norge trenger at bondens produksjon er lønnsom.

Les også: Borch bløffer om korn

Regjeringen jobber for å øke lønnsomheten til norske bønder, norsk matproduksjon og norsk selvforsyning. Et viktig element for å sikre norsk selvforsyning er at det blir dyrket matkorn. Skal vi få dyrket korn opp mot det potensialet vi i dag har må bøndene ha trygghet nå til å gjøre våronna.

Derfor tar regjeringen ansvar nær to måneder før jordbruksoppgjøret, og før bondeorganisasjonene har levert sitt krav, slik at det skal være lønnsomt å så og gjødsle hvete med sikte på å oppnå matkvalitet.

Jordbruket opplever en enorm økning i gjødselprisen. Å heve lønnsomheten for å dyrke matkorn er likevel et mer presist grep for å oppnå økt matproduksjon enn å subsidiere gjødselprisen.

Annonse

Ved subsidiering av gjødsel kunne vi ha risikert at enkelte så seg tjent med å kjøpe gjødsel med sikte på neste sesong, og dermed ha redusert tilgjengeligheten for inneværende sesong. Derfor vil staten i jordbruksoppgjøret tilby en økning i målprisen for matkorn og økte tilskudd.

Dette vil kompenserer for veksten i gjødselprisene etter tilleggsforhandlingene i høst, og gi økt lønnsomhet.

Verdens råvaremarkeder har vært ustabile over lengre tid. Matkorn- og gjødselprisene er ekstremt høye. Derfor var noe av det første vi gjorde etter at vi inntok regjeringskontorene å få på plass en kompensasjon på 526 millioner kroner – tilsvarende den prisveksten det lå an til på tidspunktet for tilleggsforhandlingene.

Etter dette har prisveksten fortsatt. Derfor er det nødvendig med et helhetlig jordbruksoppgjør som gir norske bønder og matproduksjon et løft. Vi har ikke hatt et helhetlig jordbruksoppgjør siden 2019. Ved utbruddet av koronapandemien i 2020 ble det ikke gjennomført ordinære forhandlinger, og i 2021 var tilbudet fra Solberg-regjeringen så dårlig at det ble brudd i forhandlingene.

Vi har som nasjon et ansvar for å utnytte det potensialet vi har for å dyrke korn og matkorn. Regjeringa tar dette ansvaret på største alvor og reduserer nå bøndenes risiko. Slik bidrar vi til stor norsk matkornproduksjon i 2022.