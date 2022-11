Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kun 0,22 prosent av den store pakken av strømstøtteordninger går til disse helt nødvendige tiltakene.

Hvor ofte hører vi ikke at kriser skaper innovasjon og nye løsninger. Dagens høye strømpriser er en krise, og vi har full respekt for at mange familier har det tøft. Derfor er det riktig med en strømstøtteordning. Men ordningen løser ikke det underliggende problemet. Vi bruker mer strøm enn vi har tilgjengelig. Det problemet skyver det bare foran oss.

Man skal lete lenge etter en bedre mulighet til å sette i gang enøktiltak. Med stadig høyere strømpriser og påfølgende økte strømfakturaer, har det norske folk sjeldent vært mer motivert til å senke energiforbruket.

Samtidig har nordmenn flest mindre å rutte med grunnet inflasjon, økt rente og strømkostnader. Derimot er det lite støtte å få til husholdningene for de som ønsker det. Enova har fått beskjedne 100 millioner i ekstrabevilgning til energieffektiviserende tiltak, som utgjør kun 0,22 prosent av de 44 milliardene regjeringen foreslår i strømstøtte i statsbudsjettet for 2023. Vi mener det øremerkede beløpet til ENØK-tiltak minst burde vært det tidobbelte, altså 1 milliard til husholdningers energisparetiltak.

Annonse

Et av de enkleste og mest effektive energieffektiviserende tiltakene vi nordmenn kan gjennomføre for å spare strøm finnes det omtrent ikke støtte for, nemlig utskiftning av gamle vinduer. Tall fra Enova viser at vinduer står for opp til 40 prosent av varmetapet i bygninger.

Med dagens strømpriser, vil en gjennomsnittsfamilie spare 23.000 kroner i året ved en 40 prosent reduksjon av strømbruket. Og skifter du et vindu produsert på 1970-80-tallet med et lavenergivindu produsert i dag, reduseres varmetapet gjennom vinduet med hele 70 prosent.

Bærum kommune har allerede en egen tilskuddsordning for sine innbyggere, som inkluderer vindusutskiftning. I Oslo doblet de energistøtten til borettslag og sameiere, og øker ellers støtten for alle i neste års budsjett. Tilskuddet til utskifting av vinduer er 750 kroner per m2. Men tilskuddsordningen bør ikke være avhengig av hvor i landet du bor.

Vi mener det nå er på høy tid at Enova får i oppdrag å støtte trinnvis energieffektivisering i alle typer bygg. For å nå regjeringens mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, og for å realisere 1,5 TWh energisparing i bygg i 2023, er det helt nødvendig at regjeringen inngår en tilleggsavtale med Enova slik at mandatet blir glassklart.

Å støtte opp under et storstilt vindusutskiftningstiltak vil frigjøre kapasitet i kraftnettet, medføre lavere strømregninger, ha lang varighet og være et viktig bidrag til reduksjon av CO2-utslipp.