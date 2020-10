Regjeringen stiller opp for kommunene slik at kommunene kan stille opp for skolene

I Nationen 21. oktober viser Anne Ekornholmen til en måling utført for Utdanningsforbundet, der hele 30 prosent av skolene svarer at de ikke har fått penger til å dekke koronarelaterte utgifter, og at det nå tærer på skolenes budsjetter. Det bekymrer meg.

Gjennom koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at vi stiller opp for kommunene. Hittil har kommunesektoren fått mer enn 20 mrd. i økte bevilgninger og tiltak.

I tillegg viser anslag at lønns- og prisveksten sannsynligvis blir lavere, noe som gir et økt handlingsrom på rundt 8 milliarder kroner. Til sammen utgjør summen av kompensasjon, ekstraordinære tiltak og nye anslag om lag 30 milliarder kroner for kommunesektoren i 2020.

Koronakrisen har vært uforutsigbar for alle, og det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan kommunene har blitt påvirket, hvordan økonomien har utviklet seg, og hvordan vi best kan hjelpe dem.

Derfor etablerte vi en arbeidsgruppe sammen med kommunesektorens interesseorganisasjon KS som skulle kartlegge hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien.

I en fersk rapport sier arbeidsgruppen at merutgifter og mindreinntekter i kommunesektoren utgjør cirka 14 milliarder kroner i år, og at kompensasjonen fra staten dermed samsvarer godt med kommunesektorens behov.

I tillegg hadde kommunene et godt økonomisk utgangspunkt før koronakrisen, med få kommuner i ROBEK og jevnt over gode driftsresultater de siste årene. Ved utgangen av 2019 hadde kommunesektoren 67 milliarder kroner på bok, mot 30 milliarder i 2013.

Kommunene kan dermed satse på både barnehager, eldreomsorg og skoler, og sikre at alle elever fortsatt får et godt undervisningstilbud. Men det forutsetter at kommunene prioriterer skolene i sine budsjetter.

Når så mange skoleledere melder om at de ikke har sett noe til koronapengene, er jeg redd for at kommunepolitikerne ikke har brukt kompensasjonen fra staten slik den var tenkt.

Det er store forskjeller mellom kommunene, både når det gjelder smittesituasjon og økonomi. Det er også for tidlig å si hvordan pandemien vil utvikle seg. For å hjelpe de kommunene som trenger det mest, skal det deles ut nesten 900 mill. kroner i til kommunene før jul.

Jeg har også bedt fylkesmennene om å kartlegge situasjonen i kommunene i sin region. Hvis midlene de har fått så langt ikke er tilstrekkelige, vil regjeringen foreslå mer penger til kommuner med store økonomiske behov i nysalderingen av 2020-budsjettet.

Regjeringen vil også legge frem et såkalt tilleggsnummer til neste års statsbudsjett. Der vil vi ta utgangspunkt i arbeidsgruppens beregninger og fremme bevilgningsforslag for første halvår i 2021, slik at kompensasjonen neste år treffer de reelle utgiftene i kommunene best mulig.

Det viktigste nå er likevel at kommunene fortsetter å levere et godt tjenestetilbud til i innbyggerne generelt, og elevene spesielt. Regjeringen skal fortsette å kompensere merutgifter knyttet til korona, og det er derfor ingen grunn til å kutte i tjenestetilbudet til barn og unge – heller ikke i skolen – som følge av korona.